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СБУ против РИА Новости Украина: Следком РФ открыл уголовное дело

Комментариев: 1
В Следственном комитете утверждают, что Кирилла Вышинского якобы принуждают отказаться от распространения “объективной информации“ о событиях в Украине и России.
Следком завел дело по двум статьям
Следком завел дело по двум статьям
sledcom.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело “о незаконном привлечении“ руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского“к уголовной ответственности в Украине.

Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

“Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законной деятельности журналиста и привлечения заведомо невиновного лица к уголовной ответственности (ст. 144 УК РФ, ст. 299 УК РФ)“, - говорится в сообщении.

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В Следкоме осуждают действия украинской стороны и заявляют, что Вышинского якобы принуждают отказаться от распространения “объективной информации“ о событиях в Украине и России в том числе.

СК отмечает, что на данный момент проводит “следственные действия“ в отношении лиц, которые причастны к привлечению к уголовной ответственности российского журналиста, подозреваемого в государственной измене. 

Стоит отметить, что российское ведомство в своем заявлении опирается на положения в Конвенции (О защите прав человека и основных свобод), при том, что РФ всячески пренебрегает положениями прав человека.

Напомним, 15 мая в здании РИА Новости Украина украинская спецслужба провела обыски и впоследствии задержала руководителя Кирилла Вышинского. Позднее ему объявили о подозрении в государственной измене.

После, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва примет “меры взаимности“ в ответ на действия СБУ против РИА Новости Украина.

Посольство России в Киеве также направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить преследование представителей российского СМИ. 16 мая Вышинского этапировали из Киева в Херсон для избрания меры пресечения.

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Теги: СБУ, РИА Новости Украина, Следком РФ, Кирилл Вышинский
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Комментариев (1)
krolikoff_net    16.05.2018, 17:14
Оценка:  +3
krolikoff_net
Следственный комитет россии - сборище неадекватов, абсолютно потерявшихся в границе своей юрисдикции .
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