СБУ против РИА Новости Украина: Следком РФ открыл уголовное дело

В Следственном комитете утверждают, что Кирилла Вышинского якобы принуждают отказаться от распространения “объективной информации“ о событиях в Украине и России.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело “о незаконном привлечении“ руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского“к уголовной ответственности в Украине.

Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

“Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законной деятельности журналиста и привлечения заведомо невиновного лица к уголовной ответственности (ст. 144 УК РФ, ст. 299 УК РФ)“, - говорится в сообщении.

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В Следкоме осуждают действия украинской стороны и заявляют, что Вышинского якобы принуждают отказаться от распространения “объективной информации“ о событиях в Украине и России в том числе.

СК отмечает, что на данный момент проводит “следственные действия“ в отношении лиц, которые причастны к привлечению к уголовной ответственности российского журналиста, подозреваемого в государственной измене.

Стоит отметить, что российское ведомство в своем заявлении опирается на положения в Конвенции (О защите прав человека и основных свобод), при том, что РФ всячески пренебрегает положениями прав человека.

Напомним, 15 мая в здании РИА Новости Украина украинская спецслужба провела обыски и впоследствии задержала руководителя Кирилла Вышинского. Позднее ему объявили о подозрении в государственной измене.

После, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва примет “меры взаимности“ в ответ на действия СБУ против РИА Новости Украина.

Посольство России в Киеве также направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить преследование представителей российского СМИ. 16 мая Вышинского этапировали из Киева в Херсон для избрания меры пресечения.