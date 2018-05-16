Украина побеждает РФ в информационной войне - СНБО

По словам Валентина Петрова, абсолютной свободы информации нет и не может быть.

Руководитель службы по вопросам информационной безопасности Валентин Петров заявил, Украина выигрывает информационную войну с Россией.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

“Давайте прекратим посыпать голову пеплом! Мы не проигрываем информационную войну, а на самом деле ее выиграем, и этому есть множество примеров. И волонтеры, и гражданское общество, и государство делают все возможное для этого“, - сказал он.

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Петров убежден, что вопрос свободы информации зависит от доверия общества к государству и государственным институтам, а главными в борьбе с фейками являются журналистика, медиаграмотность и критическое мышление.

Он также добавил, что абсолютной свободы информации нет и не может быть, поскольку существуют ограничения этические, моральные, юридические.

Комментируя блокировку российских ресурсов и контента, Петров отметил, что “государство защищает своих налогоплательщиков, и для этого должны быть правовые рычаги. Запрет информационных ресурсов или какого-то контента должен происходить исключительно на основании решения суда. И должны быть выработаны четкие механизмы для этого“.

Напомним, 12 мая в украинском МИД сообщили, что заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что в здании ООН "ветераны АТО" якобы угрожали российскому дипломату являются инсинуациями российской стороны.