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Украина побеждает РФ в информационной войне - СНБО

Комментариев: 3
По словам Валентина Петрова, абсолютной свободы информации нет и не может быть.
В СНБО конкретные примеры не назвали
В СНБО конкретные примеры не назвали
ipress.ge

Руководитель службы по вопросам информационной безопасности Валентин Петров заявил, Украина выигрывает информационную войну с Россией.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

“Давайте прекратим посыпать голову пеплом! Мы не проигрываем информационную войну, а на самом деле ее выиграем, и этому есть множество примеров. И волонтеры, и гражданское общество, и государство делают все возможное для этого“, - сказал он.

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Петров убежден, что вопрос свободы информации зависит от доверия общества к государству и государственным институтам, а главными в борьбе с фейками являются журналистика, медиаграмотность и критическое мышление.

Он также добавил, что абсолютной свободы информации нет и не может быть, поскольку существуют ограничения этические, моральные, юридические.

Комментируя блокировку российских ресурсов и контента, Петров отметил, что “государство защищает своих налогоплательщиков, и для этого должны быть правовые рычаги. Запрет информационных ресурсов или какого-то контента должен происходить исключительно на основании решения суда. И должны быть выработаны четкие механизмы для этого“.

Напомним, 12 мая в украинском МИД сообщили, что заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что в здании ООН "ветераны АТО" якобы угрожали российскому дипломату являются инсинуациями российской стороны.

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Теги: СНБО, Россия, РФ, война, фейки, информация
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Комментариев (3)
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Конфузий    16.05.2018, 18:49
Оценка:  0
Конфузий
Россия в информационной войне победила свой народ. Это - палка с двумя концами.
Yzenykkrasavchik    16.05.2018, 18:32
Оценка:  0
Yzenykkrasavchik
Да почему не обьявить что победили в этой войне? Мы добились что Суркова отправили в отставку, мост скоро рухнет и Крым после освобождения отойдет татарам. Но самое главное следующий президент будет Порошенко
MATROS    16.05.2018, 18:09
Оценка:  0
MATROS
Студент ради зачета идет на все, даже на занятия.
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