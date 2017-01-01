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В НАТО осудили открытие Крымского моста

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Североатлантический альянс осудил открытие Крымского моста и назвал это нарушением суверенитета Украины.
НАТО осуждает открытие Крымского моста
НАТО осуждает открытие Крымского моста

Североатлантический альянс осудил открытие Крымского моста на аннексированном Россией полуострове.

Об этом в среду, 16 мая, сообщает агентство AFP на своей странице в соцсети Twitter.

“НАТО называет Крымский мост нарушением суверенитета Украины“, - говорится в сообщении.

 

 

Напомним, 15 мая Россия официально открыла Крымский мост через Керченский пролив. В церемонии принял участие российский президент Владимир Путин. В среду, 16 мая, по Крымскому мосту запустили автомобильное движение.

 

 

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Теги: НАТО, НАТО-Украина, Крым, мост, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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