На Керченском мосту открыто движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов в обе стороны. Однако популярностью мост не пользуется.

На Керченском мосту, который торжественно открыли накануне, уже в среду, 16 мая, практически пусто. Фото дороги на следующий день после запуска были опубликованы в микроблоге RoksolanaToday&Крым в Twitter.

Движение по Крымскому мосту в среду запустили в обе стороны. Движение по мосту со стороны Кубани началось примерно в 5.25, а со стороны Крыма – в 5.35.

Как видно на снимках, оживленного движения на мосту нет. На фото видно всего несколько проезжающих по мосту автомобилей.

С сегодняшнего дня ездить по Крымскому мосту смогут все легковые автомобили и пассажирские автобусы. Ограничение скорости – 90 километров в час. Для грузовиков движение будет открыто осенью этого года.

Cмотрите фотогалерею: Появились фото пустующего Крымского моста

Напомним, 15 мая Россия официально открыла Крымский мост через Керченский пролив. В церемонии принял участие российский президент Владимир Путин. В среду, 16 мая, по Крымскому мосту запустили автомобильное движение.

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