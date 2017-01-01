Полицейские группы тактически-оперативного реагирования будут привлекаться к обеспечению публичного порядка во время массовых мероприятий.

В Житомирской области в среду, 16 мая, начал работу новый подраздел Управления патрульной полиции ТОР (рота тактически-оперативного реагирования). Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины.

В спецподразделение входит два десятка работников. В ближайшее время штатную численность ТОР планируется увеличить до полусотни.

По данным ведомства, полицейские ТОР будут привлекаться к обеспечению публичного порядка во время массовых мероприятий спортивного или развлекательного характера, митингов, демонстраций, акций протестов.

Отмечается, что патрульные полицейские прошли курсы по канадско-американской программе подготовки сотрудников тактических подразделений. Кандидатов в ТОР отбирали из числа патрульных полицейских, которые имеют опыт службы более 2 лет и хорошую физическую подготовку.

"Подразделение не следует воспринимать как вполне силовое. Его представители работают по принципу гуманизма и законности, и не будут применять силу там, где это не нужно. Однако если ситуация будет угрожающей для людей и полицейских и однозначно потребует серьезного вмешательства, бойцы ТОР ее применят", - уточнили в МВД.

Cмотрите фотогалерею: В Житомирской области заработало новое подразделение патрульной полиции

Ранее сообщалось, что в Херсонской области начал работу отделенный отдел патрульной полиции в АР Крым и г. Севастополе.

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