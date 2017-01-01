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Отравление в Черкассах: все пострадавшие выписаны

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По состоянию на утро среды, 16 мая, в больницах города находились учительница и ученица школы №8.
Всего было госпитализировано 58 человек: 54 ребенка и четверо взрослых
Всего было госпитализировано 58 человек: 54 ребенка и четверо взрослых
Пресс-служба ГСЧС Украины

Из Черкасской областной больницы выписали учительницу школы №8, а из Черкасской областной детской больницы - ученицу. Таким образом, все пострадавшие в результате отравления 8 мая выписаны, сообщает Громадське в среду, 16 мая.

"Уже выписали всех. Сегодня выписали учительницу", - сказал главный врач Черкасской областной больницы Александр Дудник.

В приемном отделении Черкасской областной детской больницы подтвердили, что последнюю ученицу, которая находилась на стационарном лечении, тоже выписали.

Напомним, по состоянию на утро 16 мая в больницах города находились учительница и ученица СШ №8, где 8 мая на линейке произошло массовое отравление.

 

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Теги: дети, Больница, школа, Черкассы, отравление, госпитализация
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Источник: korrespondent.net

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