По делу РИА Новости СБУ вызвала на допрос 47 человек

Кроме двадцати членов редакции, которые будут проходить свидетелями по делу Вышинского, допросят еще около 27 человек. Допросы запланированы на ближайшее время.

Служба безопасности Украины вызвала на допрос 47 человек по делу о государственной измене директора издания РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом в среду, 16 мая, сообщают Українські Новини со ссылкой на заместителя председателя СБУ Виктора Кононенко.

"Разослано 47 повесток", - сообщил он.

По словам Кононенко, допросы запланированы на ближайшее время.

Он также сообщил, что обыски по делу завершены, в том числе и в офисе издания.

Напомним, 15 мая СБУ провела обыски в офисах РИА Новости-Украина. Руководитель агентства Кирилл Вышинский был задержан. Ему объявили о подозрении в государственной измене.

По версии СБУ, после возвращения из России в Киев руководитель агентства Кирилл Вышинский и еще несколько журналистов развернули деятельность по поддержке сепаратистов ДНР и ЛНР.

Во время обысков у руководителя РИА Новости-Украина обнаружили два паспорта - российский и украинский. Также у него был найден орден РФ за "возвращение" Крыма.

Накануне в СБУ заявили, что члены редакции РИА Новости Украина будут проходить в расследовании в качестве свидетелей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet