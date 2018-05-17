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Amnesty International: Украинские власти игнорируют жестокость радикалов

Комментариев: 2
Правозащитники заявляют о "непрерывном росте" насилия с 2015 года со стороны радикалов - их жертвами становятся женщины, активисты за права ЛГБТ, левые активисты и ромские семьи.
В Amnesty говорят, что иногда полиция противодействует радикалам, в частности на Марше равенства в 2017 (на фото) и 2016 годах в Киеве. Но это скорее исключение
В Amnesty говорят, что иногда полиция противодействует радикалам, в частности на Марше равенства в 2017 (на фото) и 2016 годах в Киеве. Но это скорее исключение
УНИАН

Международная правозащитная организация Amnesty International в Украине обвиняет украинские власти в попустительстве насилию со стороны радикальных группировок, которое, как говорят в организации, “только растет“.

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Правозащитники заявляют о “непрерывном росте“ насилия с 2015 года со стороны радикалов - их жертвами становятся женщины, активисты за права ЛГБТ, левые активисты и ромские семьи.

За последние 12 месяцев организация насчитала не менее 30 случаев таких нападений. В частности, недавно представители самой организации стали жертвами угроз и срыва одного из мероприятий, посвященных правам ЛГБТ.

Другими недавними случаями таких нападений был погром ромского лагеря на Лысой горе в Голосеевском районе Киева представителями С14, нападение на активисток Женского марша в Киеве 8 марта, где пострадали пять человек, а также аналогичные нападения в тот день в Ужгороде и Львове.

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Кроме открытого насилия, Amnesty вспоминает и случаи угроз и запугиваний со стороны радикальных группировок лично и через интернет.

“Примечательно, что украинские власти, похоже, выбрали стратегией фактическое отсутствие любой надлежащей реакции на нападения на гражданское общество“, - заявляют в организации.

В Amnesty отмечают, что во многих случаях представители некоторых группировок “заранее публикуют информацию о своих планах относительно конкретного мероприятия, на закрытых и открытых онлайн-форумах и другими способами“, и указывают, что, следовательно, правоохранителям было бы несложно предотвратить насилие.

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“Однако, за редкими исключениями, этого не происходит“, - говорят правозащитники.

Amnesty призывает украинские власти “отреагировать на эту проблему четкой политикой нулевой толерантности к такому насилию“.

Среди требований организации - публичное признание властями проблемы, расследование всех задокументированных случаев насилия и наказание виновных.

В то же время Amnesty не указывает названия организаций, которых считает виновными в запугивании и насилии в отношении активистов ЛГБТ и представителей других взглядов.

BBC Украина
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Теги: Amnesty International, националисты, радикалы, правозащитники, ЛГБТ, цыгане
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Источник: bbc.co.uk

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Комментариев (2)
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IceLed    17.05.2018, 00:01
Оценка:  0
IceLed
А зачем их указывать? Все они и так известны любому почти украинцу, не то что власти или сбу или правоохранителям. Это просто удобно сейчас им ..из за агрессии России. Благо еще есть люди среди нас украинцев - у кого мозги еще на месте. Это хоть не много греет и дает надежду нашей стране.
IceLed    17.05.2018, 00:04
Оценка:  0
IceLed
Чего стоил Торнадо (если не ошибаюсь, если да извиняюсь). Суды видела вся страна....А сколько таких осталось не известно.
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