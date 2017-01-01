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На заводе в Шостке полиция изъяла тысячи взрывателей

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Взрыватели хранились на предприятиии незаконно и должны были быть утилизированы еще в 2016 году.
На заводе работает следственно-оперативная группа и взрывотехники
На заводе работает следственно-оперативная группа и взрывотехники
Голос UA

Сотрудники полиции провели обыск на складах одного из заводов в городе Шостка Сумской области и изъяли 4,5 тысячи взрывателей, которые два года назад должны были быть утилизированы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции вечером в среду, 16 мая.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

"Проводятся следственные действия, в частности расследуются мотивы составления должностными лицами заведомо ложных документов по уничтожению боеприпасов", – заявили в полиции.

По данному факту открыто уголовное дело по статье о подделке документов (ст.358 ч.1 УК Украины).

Ранее СБУ изъяла в Сумах гранатомет и гранаты. Местный житель хранил в подсобке оружие, которое незаконно привез из Донецкой области.

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Теги: уголовное дело, завод, полиция, боеприпасы, подделки, шостка
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Источник: korrespondent.net

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