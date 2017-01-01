Глава Хмельницкой области заявил об отставке

Александр Корнийчук пообещал, что он и дальше будет участвовать в политической жизни Украины.

Председатель Хмельницкой облгосадминистрации Александр Корнийчук заявил об отставке. Об этом он написал на своей странице в Facebook вечером в среду, 16 мая.

"Я ухожу с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации. Эти два года были очень важными в моей жизни", – написал Корнийчук.

Он не указал о причинах отставки, но пообещал, что останется в политике.

"Я ухожу с поста, но не ухожу из политической жизни и мы с вами вместе сделаем еще много для поступательного развития нашего государства", – добавил Корнийчук.

Отметим, что на сайте Хмельницкой ОГА не сообщается об отставке губернатора. Также нет информации об этом на сайте президента Украины Петра Порошенко.

Фото: скриншот

Напомним, 28 апреля 2016 года Александр Корнийчук был назначен главой Хмельницкой облгосадминистрации указаом президента Порошенко

Корнийчук – глава Хмельницкой областной партийной организации УДАР, народный депутат Верховной Рады 7-го созыва.

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