По данному факту открыто уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

Сотрудники полиции задержали ранее судимого жителя села Новозвановка, который пытался продать гранатомет РПГ-22, корпус боевой гранаты РГД-5 и запал. Об этом сообщило региональное управление Нацполиции в Луганской области вечером в среду, 16 мая.

Отмечается, что мужчина расчитыал получить за оружие 2500 гривен – менее 100 долларов по нынешнему курсу.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ст. 263 УК Украины). Мужчине грозит тюремный срок от двух до пяти лет.

Полицейские выясняют, откуда житель Донбасса взял оружие.

Cмотрите фотогалерею: В Луганской области мужчина продавал гранатомет за $100

Ранее в Одесской области полицейские задержали мужчину, которые прятал в печи гранату и патроны. Злоумышленник пояснил, что якобы нашел боеприпасы на кладбище и намеревался продать их.

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