Суд вернул продлил меру пресечения Насирову

Суд удовлетворил два других ходатайства защиты. Насирову вернут внутренний паспорт и снимут арест с пяти пар часов его жены.

Шевченковский суд Киева обязал Государственную миграционную службу Киева вернуть экс-главе Государственной фискальной службы Роману Насирову внутренний паспорт и отменил арест часов его жены, но при этом продлил ему меру пресечения в рамках следствия.

Об этом сообщает Судебный репортер по итогам заседания суда в среду, 16 мая.

Как рассказал адвокат экс-чиновника Любомир Дроздовский, обязанности Насирова были продлены еще на два месяца, хотя защита подавала ходатайство об их отмене.

В частности, Насиров и дальше будет носить электронный браслет. Ему запрещено выезжать за пределы Киевской области.

Адвокат также сообщил, что суд удовлетворил два других ходатайства защиты. Насирову вернут внутренний паспорт, который ему должны были отдать еще в апреле и снимут арест с пяти пар часов его жены Екатерины Глимбовской, которые были изъяты во время обыска.

По словам адвоката, внутренний паспорт был изъят во время обыска в качестве вещественного доказательства, а затем передан детективами в миграционную службу как документ, дающий право выезда за границу.

Как известно, Роман Насиров подозревается в нанесении ущерба в 2 млрд гривен. По данным следствия, он принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых.

Ранее, 31 января, Кабинет министров принял решение об увольнении главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Тот в свою очередь подал в суд на Кабмин и ГФС. Он просит суд вернуть его на должность главы ведомства и компенсировать ему зарплату за период отсутствия.

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