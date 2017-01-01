Пострадавший полицейский получил рваную рану нижней конечности. Он был доставлен в городскую больницу.

В Запорожье прошла акция Радужный флешмоб в поддержку ЛГБТ-сообщества. Во время мероприятия была брошена петарда в толпу. В результате взрыва ранен полицейский. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Нацполиции вечером в среду, 16 мая.

Инцидент произошел на бульваре Шевченко возле здания Запорожского горсовета

"Во время мероприятия один из граждан бросил в толпу петарду и пытался убежать. Полицейские среагировали и задержали правонарушителя", – говорится в сообщении.

Пострадавший полицейский получил рваную рану нижней конечности. Он был доставлен в городскую больницу.

По факту взрыва открыто уголовное производство по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины). Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.

В свою очередь местный сайт 061 собщает, что у задержанного изъяли пистолет, электрошокер и нож.

Cмотрите фотогалерею: В Запорожье на акции ЛГБТ бросили петарду, ранен полицейский

Напомним, в октябре 2017 года в Запорожье полиция задержана 17 человек, напавших на участников Фестиваля равенства в Запорожье. Отмечалось, что для участия в фестивале собрались 60 человек. Против них выступили около 150 человек в масках.

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