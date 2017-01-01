В пяти городах Украины прошли мероприятия по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

На мероприятиях было распространено около 6300 информационных материалов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Более 15 000 украинцев получили информацию о здоровье сердца и профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также в апреле и мае этого года бесплатно прошли обследование сердца благодаря социальной программе Philips “Живи сердцем“.

Специально оборудованный кардиомобиль с диагностическим оборудованием и командой кардиологов из Центра детской кардиологии и кардиохирургии МOЗ Украины посетил 5 городов Украины: Киев, Харьков, Запорожье, Одессу и Львов.

На мероприятиях было распространено около 6300 информационных материалов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 272 человека, в том числе 90 детей, бесплатно прошли обследование сердца на современном ультразвуковом аппарате Phillips CX50.

Во время мероприятий в мобильной лаборатории Синэво было бесплатно принято кровь на анализ для выявления рисков предиабета и диабета у 1100 человек. Как партнер проекта, сеть медицинских лабораторий Синэво предоставила 7300 сертификатов со скидкой ​​70% на кардиопакет анализов, которые были розданы посетителям мероприятий.

“По результатам выездных консультаций для взрослых и детей из 5 городов можно сделать вывод, что большое количество украинцев, к сожалению, до сих пор не имеет базовой информации о здоровье сердца и факторах, которые влияют на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. Социальный проект «Живи сердцем» помогает исправить эту ситуацию. Во-первых, благодаря бесплатным проверкам сердца и информационной работе. Во-вторых, как взрослые, так и дети, особенно те, которые живут в детских домах, имеют возможность получить профессиональную консультацию у врачей Центра детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины. Мы еще раз убедились в том, насколько необходимы подобные медицинские осмотры для украинского населения“, - комментирует результаты проекта Владимир Жовнир, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины, главный врач Центра детской кардиологии и кардиохирургии.

Во время обследований на мероприятиях “Живи сердцем“ кардиологи Центра детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины выявили тенденцию к бесконтрольному и хаотическому назначению лекарств или назначению неадекватной группы антигипертензивных средств, которые ранее были назначены многим обследованным. Врачи заметили, что многие украинцы невнимательно относятся к факторам, которые приводят к неконтролируемому давлению, следствием чего может стать инфаркт миокарда и даже инсульт.

У обследованных во время мероприятий украинцев были выявлены следующие отклонения: последствия перенесенных инфарктов, подозрения на стенокардию и ишемическую болезнь сердца с необходимостью дополнительного обследования, различные пороки сердца у детей и взрослых, клапанные патологии, требующие хирургического вмешательства. “Были случаи обследования пациентов, которым в прошлом уже говорили о необходимости немедленного проведения коронаровенрикулографии (КВГ) или хирургического вмешательства, но они не верили. Такое недоверие к врачам на местах надо обязательно менять“, - подчеркнул Владимир Жовнир.

Благодаря поддержке благотворительного фонда “Клуб Добродетелей“, который специализируется на помощи детским домам по всей Украине, кардиомобиль посетил 5 областных детских домов. Врачи обследовали сердца 143 детей в возрасте от 1 до 18 лет и обнаружили 90 пациентов диспансерной кардиологической группы. Например, в Запорожском областном центре социально-психологической реабилитации детей, была обнаружена семейная форма кардиомиопатии у сестер из одной семьи.

Наиболее распространенный диагноз среди обследованных детей (37 случаев) - небольшие сердечные аномалии, требующие регулярного наблюдения, однако 10 пациентам необходимо оперативное вмешательство. Центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины на бесплатной основе обеспечит лечение этих детей.

“Мы благодарим врачей Центра детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины, сеть медицинских лабораторий Синэво и благотворительный фонд «Клуб Добродетелей» за поддержку проекта “Живи Сердцем“. С каждым человеком, который благодаря нашей программе узнал больше о здоровье сердца и своевременно прошёл диагностику, мы убеждаемся в необходимости подобных инициатив в Украине. Ведь своевременная диагностика - это часть культуры профилактики, которую мы стремимся воспитать в украинцах“, - комментирует Ирина Березовская, генеральный директор компании Philips в Украине.

За период проведения мероприятий “Живи сердцем“ более 500 человек прошли онлайн-тест для выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний на сайте программы zhyvy-sercem.com.ua.

Социальная инициатива “Живи сердцем“ 2018 проходила при поддержке международной благотворительной организации Philips Foundation, которая передала современную ультразвуковую систему Philips CX50 в качестве благотворительной пожертвования Центру детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины. УЗИ-аппарат был использован во время мероприятий программы, после чего он вернулся в медицинское учреждение. Теперь еще больше украинцев получат доступ к качественной диагностике и смогут освоить культуру профилактики, которая является залогом здоровья.