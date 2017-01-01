В Закарпатье при пьяном ДТП пострадали шесть человек

Виновник аварии, 30-летний водитель Аudі, как показала потом экспертиза, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Закарпатской области в результате дорожно-транспортного происшествия были травмированы шесть человек, в том числе двое детей дошкольного возраста. Авария произошла 14 июля в поселке Королево Виноградовского района области, сообщили в областной поликии.

По данным правоохранителей, столкнулись автомобили марки Аudі-100 и Volkswagen Gоlf. Виновником аварии стал 30-летний водитель Аudі, житель Королева, который, как показала потом экспертиза, находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Gоlf иностранной регистрации под управлением 27-летнего жителя села Олешник Виноградовского района", - объясняют в полиции.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек: оба водителя, пассажир Аudі и трое пассажиров Gоlf, среди которых двое детей в возрасте 2 и 5 лет.

"У детей врачи диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки. Водитель и пассажиры Gоlf находятся на стационарном лечении в травматологическом отделении районной больницы", - отмечается в сообщении.

Ранее в городе Перечин Закарпатской области председатель Перечинской райгосадминистрации Виктор Олефир наехал на двух женщин. Одна из них умерла.

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