В Украине за семь месяцев утонули 600 человек
С начала года в Украине на водоемах погибли около 600 человек. А с начала июля уже зафиксировано 70 случаев, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, в Киеве за один день 13 июля спасатели дважды получали вызовы с информацией, что в Днепре найдены тела утопленников. В этот же день в Запорожской области из воды было изъято пятерых утопленников, в частности подростка 12 лет.
В связи с такой статистикой, ГСЧС напоминает:
- купаться разрешается только в специально оборудованных местах;
- нельзя нырять в незнакомых местах;
- нельзя оставлять детей без присмотра у водоемов;
- нельзя заплывать далеко;
- нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- нельзя приближаться к суднам, лодкам, катерам, которые проходят мимо;
- температура воды должна быть не ниже +17°С;
- плавать в воде рекомендуется не дольше 20 минут.
Ранее сообщалось, что в селе Михальче Ивано-Франковской области мужчина утонул в Днестре, но при этом сумел спасти троих детей. Его тело не смогли найти.
Напомним, в июне из-за отсутствия должного контроля со стороны взрослых в водоемах утонули 12 детей.
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