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В Украине за семь месяцев утонули 600 человек

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Спасатели напоминают, что купаться разрешается только в специально оборудованных местах и нельзя нырять в незнакомых местах.
Труханов остров в Киеве
Труханов остров в Киеве
ЛигаБизнесИнформ

С начала года в Украине на водоемах погибли около 600 человек. А с начала июля уже зафиксировано 70 случаев, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Киеве за один день 13 июля спасатели дважды получали вызовы с информацией, что в Днепре найдены тела утопленников. В этот же день в Запорожской области из воды было изъято пятерых утопленников, в частности подростка 12 лет.

В связи с такой статистикой, ГСЧС напоминает:

  • купаться разрешается только в специально оборудованных местах;
  • нельзя нырять в незнакомых местах;
  • нельзя оставлять детей без присмотра у водоемов;
  • нельзя заплывать далеко;
  • нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • нельзя приближаться к суднам, лодкам, катерам, которые проходят мимо;
  • температура воды должна быть не ниже +17°С;
  • плавать в воде рекомендуется не дольше 20 минут.

Ранее сообщалось, что в селе Михальче Ивано-Франковской области мужчина утонул в Днестре, но при этом сумел спасти троих детей. Его тело не смогли найти.

Напомним, в июне из-за отсутствия должного контроля со стороны взрослых в водоемах утонули 12 детей.

 

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Теги: Украина, лето, Пляж, водоем, погибли, купание, погибшие, утопленник, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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