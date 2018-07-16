Националисты облили зеленкой коммунистов Кривого Рога

По информации Правого сектора, 14 июля в Кривом Роге должен был состояться подпольный съезд .

В субботу, 14 июля, в Кривом Роге активисты Правого сектора напали на коммунистов. Свои действия националисты объясняют тем, что в Украине еще с 2015 года запрещена деятельность Компартии, соответственно поэтому их собрание является незаконным.

Об этом сообщает пресс-служба Правого Сектора.

Читай также: “Сбежал через крышу“: что происходит в квартире лидера С14

“Активисты Правого сектора облили коммунистов зеленкой и предупредили о том, что они нарушают закон. Впоследствии, они вызвали полицию и заставили ее составить протокол, взяв показания у присутствующих“ - говорится в сообщении.

В Правом секторе считают, что вопрос декоммунизации для Украины сегодня касается уже не только гуманитарной политики, но и политики безопасности.

Читай также: В Киеве С14 избили политика Разумной силы

“Националисты, как сознательная часть населения, начали бороться с этим “красным змеем“ еще до того, как власти объявили о декоммунизации, потому что понимали весь вред, который способна принести нации, идеология, прославляющая палачей украинского народа“ - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о том, что 27 мая С14 устроили погром на рынке, где избили пенсионера.