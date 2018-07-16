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Националисты облили зеленкой коммунистов Кривого Рога

Комментариев: 68
По информации Правого сектора, 14 июля в Кривом Роге должен был состояться подпольный съезд .
Националисты облили зеленкой коммунистов Кривого Рога
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Националисты облили зеленкой коммунистов Кривого Рога
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В субботу, 14 июля, в Кривом Роге активисты Правого сектора напали на коммунистов. Свои действия националисты объясняют тем, что в Украине еще с 2015 года запрещена деятельность Компартии, соответственно поэтому их собрание является незаконным.

Об этом сообщает пресс-служба Правого Сектора.

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“Активисты Правого сектора облили коммунистов зеленкой и предупредили о том, что они нарушают закон. Впоследствии, они вызвали полицию и заставили ее составить протокол, взяв показания у присутствующих“ - говорится в сообщении.

В Правом секторе считают, что вопрос декоммунизации для Украины сегодня касается уже не только гуманитарной политики, но и политики безопасности.

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“Националисты, как сознательная часть населения, начали бороться с этим “красным змеем“ еще до того, как власти объявили о декоммунизации, потому что понимали весь вред, который способна принести нации, идеология, прославляющая палачей украинского народа“ - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о том, что 27 мая С14 устроили погром на рынке, где избили пенсионера. 

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Теги: правый сектор, коммунисты, кривой рог
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Комментариев (68)
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Бувший_східняк    16.07.2018, 04:30
Оценка:  0
Бувший_східняк
Не треба забувати, що і Союз розпався при комуністах, і економіка і колгоспне сільське господарство прийшли в повний упадок, в магазинах було порожньо як в дупі і стояли безкінечні черги за всім на світі. Все це було при комуністах. А то зараз всі якось про це забули і звинувачують когось іншого.
Splash_in_water    16.07.2018, 01:23
Оценка:  -4
Splash_in_water
Гітлер теж був коммуністом. Не слід про це забувати. В21 сторіччі коммунізму немє місця. Досить вже классовоі боротьби та тотального винищення людей.
Cyberic    16.07.2018, 01:23
Оценка:  -1
Cyberic
А у мене прадід був справжнім комуністом і націоналістом одночасно. Безпартійним. За Українську Республіку і громадський добробут. Справжній красний козак вільної України. Тільки зараз про таких як він зараз не згадують. Некомільфо (((
Бувший_східняк    16.07.2018, 04:21
Оценка:  0
Бувший_східняк
Splash_in_water - Гітлер був націонал-соціалістом, головою Націонал-соціалістичної німецької робочої партії. Переслідував комуністів.
Бувший_східняк    16.07.2018, 04:22
Оценка:  0
Бувший_східняк
Не треба змішувати боже з праведним. В Інеті і без цього повно дези.
ПАТРИОТ    16.07.2018, 01:17
Оценка:  -4
ПАТРИОТ
Антикоммунисты подняли цены на проезд, коммуналку, на продукты питания, повысили пенсионный возраст, отменили бесплатную медицину, опустили курс гривны, антикоммунисты разворовывают кредиты МВФ и бюджет Украины при этом презирают простых украинцев, но виноваты коммунисты??? Где смысл? Где логика?
Cyberic    16.07.2018, 01:23
Оценка:  -2
Cyberic
Комуністів у нас давно збирались розкритикувати. Да все не получалось. А тут нагода трапилась. Інтереси влади співпали з інтересами суспільства. Ось і дали добро на критику комуністів. Колись і до їх наступників доберуться
Cyberic    16.07.2018, 01:23
Оценка:  +1
Cyberic
А ціни підскочили, бо народ розслабився, забув, що керівників треба контролювати, не давати сідати собі на голову. Ось вони і сіли. І щоб народу було чим зайняться - дали добро на критику комуністів. В принципі давно вже було пора. Але цінами теж треба займатись. Так і живем
NoWorksNoStress    16.07.2018, 01:17
Оценка:  -2
NoWorksNoStress
Дались вам эти коммунисты.
Еду в троллейбусе , на две остановки дальше чтоб восемь гривень отбить.
И думаю что мне сделали комуняки плохого , что я так сейчас живу.
ПАТРИОТ    16.07.2018, 01:17
Оценка:  -6
ПАТРИОТ
Коммунисты не добили националистов, позволили их корням остаться и прорасти. В этом их вина.
Splash_in_water    16.07.2018, 01:23
Оценка:  0
Splash_in_water
Коммуністи друг друга не добили. Рано товариш сталін помер. Він би усіх цих старих большевіків відправив би на шибинецю, але трошки не встиг. Дехто вижив і тепер смердить у Криворіжжі.
Cyberic    16.07.2018, 01:23
Оценка:  -4
Cyberic
До речі Нестор Іванович Махно теж називав себе комуністом. Анархокомуністом. Комуністи різні були. Їх спробували загнати "до одної ями", але не получилось. А у поляків kommunia означає причастя. Єдність з Богом-Христом і Його Церквою. Черговий доказ, що комуністи це певною мірою секта
Коцман__Бобза    16.07.2018, 01:17
Оценка:  -4
Коцман__Бобза
А этим все бы по подполам лазить. Легких путей как всегда не ищут.
Cyberic    16.07.2018, 01:17
Оценка:  0
Cyberic
У каждого казака свой путь. У одних налево, у других направо. А у третьих - посрединке. Главное чтоб только не поубивали друг друга. Как-никак все украинцы далекие родственники.
NoWorksNoStress    16.07.2018, 01:17
Оценка:  +5
NoWorksNoStress
из-за этих коммуняк,
Я безплатно ездил отдыхать в детстве и ходить в кружки , тоже за дармо.
NoWorksNoStress    16.07.2018, 01:17
Оценка:  +6
NoWorksNoStress
Кстати, по дорогам которыми мы типа ездим, тоже они .
Коцман__Бобза    16.07.2018, 01:17
Оценка:  -3
Коцман__Бобза
У нас кое-где дороги сохранились со времен царя. Так что теперь?
NoWorksNoStress    16.07.2018, 01:17
Оценка:  +2
NoWorksNoStress
Да не чё,
Просто.
Cyberic    16.07.2018, 01:17
Оценка:  -5
Cyberic
Коммунист коммунисту рознь. Както деды говорили - мы не за такую соввласть боролись. Кинули их. Коммунисты кинули. Коммунисты коммунистов. Комунист коммунисту рознь
andan    16.07.2018, 00:16
Оценка:  +1
andan
Походу майдановцев тоже кинули, так как происходящее сейчас не имеет ничего общего с тем, за что стоял Майдан.
Cyberic    16.07.2018, 00:28
Оценка:  +1
Cyberic
Ну да. Так и живем. Хотя с другой стороны после Майдана много напрягов и правда ушло. Люди немного адекватнее стали, думать головой учиться начали с Божьей помощью
Cyberic    16.07.2018, 00:31
Оценка:  0
Cyberic
А вообще блаженный киевский казак и художник дядя Федя, который Фрипулья развал СССР, дальнейшее пестрое развитие Республик и Майдан своим перфомансом предвидел и предрек еще в 1980х гг. - только его не слушали. А зря. СССР по сути и превратился в Пёстрый Фрипульястан.. Фрипулья, православные!
Cyberic    16.07.2018, 00:34
Оценка:  -1
Cyberic
Благодаря Майдану ведь победили не Степан Бандера сотоварищи. Наоборот, эпоха Степана Бандеры и его казаков уходит в прошлое, как бы это грустно не звучало. На Майдане победил Бог-Казак, Бог-Фрипулья и Его Партия, Партия Безконечности и Вечного Войска, Партия людей вольной Украины и святой Руси
Cyberic    16.07.2018, 00:37
Оценка:  -1
Cyberic
Мы вступаем в новую эпоху в истории Украинской, Киево-Русской, Казацко-Христианской Державы-Республики. Условно назвем ее глобализация по-украински. Нам еще предстоит много работы и напрягов, но главное, что Главный Казак никому не даст сесть себе на голову. Ни коммунистам ни националистам.Фрипулья!
Cyberic    16.07.2018, 00:40
Оценка:  -1
Cyberic
История Украинской Республики ведь уже насчитывает 100 лет. И возникла она не благодаря Ленину, Петлюре, Махну или Бандере. Она возникла благодаря Нашему Богу-Казаку, Главному Нонкомформисту, Доброму Богу наших дедов-прадедов, воинов Христовых обеих берегов Днепра старых времён.Грех об этом забывать
Cyberic    16.07.2018, 00:41
Оценка:  -1
Cyberic
Но слава Богу нашелся дядя Федя, который своим перфомансом нам о том кто такие мы и откуда напомнил... Поэтому слава вольной Украине и святой Руси! Фрипулья, православные!
Cyberic    16.07.2018, 00:44
Оценка:  -1
Cyberic
Дядя Федя напомнил что у Бога все живы. И националисты и коммунисты. Что Бог нас всех знает как облупленных. Фактически дядя Федя примирил в Себе всю Украину. Предложил новое видение Украины как Безконечности. Слава дяде Феде! Слава Богу-Казаку и Его людям! Фрипулья!
Cyberic    16.07.2018, 00:47
Оценка:  0
Cyberic
Именно Бог-Христос, Бог-Казак, Бог наших дедов-прадедов и есть Главный Националист, Коммунист и Нонкомформист. Он Свою Украину и Ее людей в обиду никому не даст. Помните ироды и душегубы всех мастей и расцветок. Слава вольной Украине и святой Руси! Фрипулья, казаки!
andan    16.07.2018, 00:49
Оценка:  +1
andan
Вы и вправду считаете, что Майдан победил? После Майдана много напрягов ушло, но пришло ещё больше.Это даже без учёта войны и профуканных территорий.
Cyberic    16.07.2018, 00:51
Оценка:  0
Cyberic
Люди на Майдан вышли по разным мотивам. А многие не вышли, остались сидеть по домам. Но то что в Украине наступила пора перемен с этим согласны были все. Вот перемены и начались. Самые разные. Украинская, Киево-Русская, Казацко-Христианская Республика вступила в новую эпоху своей истории.
Cyberic    16.07.2018, 00:55
Оценка:  0
Cyberic
Майдан победил с точки зрения Вечности. Украина показала всему миру, что она отдельное государство и отдельная Вселенная. Что в 1917 году Украинская Республика возникла недаром, что на то была воля Божья и народная. И что повернуть историю вспять к эпохе Российской империи не получится.
Cyberic    16.07.2018, 00:58
Оценка:  0
Cyberic
Как это не парадоксально для некоторых будет звучать, но именно Майдан выступил в защиту формата существовавшего во время СССР, требуя сохранения Украинской Республики как независимого государства, в существующих границах. Т.е. Майдан показал, что 20 век прошел не зря, миру явилась Украина
Cyberic    16.07.2018, 01:01
Оценка:  0
Cyberic
А вот уже дальше, после Майдана пошла драка за то, кто будет править Украиной, следствием чего стало отпадение территорий, будем надеяться что временное. Но главное, что мы теперь знаем, что за Украину стоит Сам Господь Бог, Главный Казак в истории человечества. А это значит, что надежда есть
Cyberic    16.07.2018, 01:05
Оценка:  0
Cyberic
Также народ на Майдане поддержал снятие существовавшего запрета на изучение истории УНР, УПА и ОУН, казаков Симона Петлюры и Степана Бандеры, неотъемлемой части истории Украины, без которой ее историю 20 века не понять и на критику эпохи СССР. Но это совсем не значит, что народ поддержал беспредел
Cyberic    16.07.2018, 01:10
Оценка:  0
Cyberic
Т.е. Правда Майдана победила и будет побеждать и дальше. А вот те, кто хотели поживиться на обмане и на горе людском, те которые под прикрытием Майдана обманом взяли власть в корысных целях - они в плане Вечности уже проиграли. Рано или поздно Бог их от власти уберет. Это вопрос времени
Cyberic    16.07.2018, 01:15
Оценка:  0
Cyberic
Т.е. у Майдана важно четко увидеть две стороны. Понять, что там было и Божье и чёртово. И Кара и Благодать. Недаром в старину люди Степи собирались на Майдан как на Священное Место, чтобы обратиться к Богу и призвать Его Вечное Войско как защиту от иродов и душегубов. Майдан в Киеве тоже об этом
Cyberic    16.07.2018, 01:20
Оценка:  0
Cyberic
История Украинской, Киево-Русской, Казацко-Христианской Республики с Божьей помощью продолжается. Не вечно иродам и душегубам у нас пановать, пора и честь знать. Войско Божие - Войско Вечное. Фрипулья, православные!
Детонатор    16.07.2018, 01:17
Оценка:  +4
Детонатор
Нацсброд
Cyberic    16.07.2018, 01:17
Оценка:  +1
Cyberic
Потомки казаков чудят перфоманс, выбирают атаманов
Коцман__Бобза    16.07.2018, 01:17
Оценка:  0
Коцман__Бобза
Для любителей коммунистов: Столыпин, выступая в Думе в 1910 году заявил, что при имеющихся на тот момент темпах роста населения через 100 лет население Российской империи превысит 4 миллиарда человек. Стараниями коммунистов и до полумиллиарда не дотянули.
Cyberic    16.07.2018, 01:17
Оценка:  -5
Cyberic
Брехун этот Столыпин. Именно столыпинские переселенцы в Сибири и поддержали большевиков. Кинул их Столыпин. Крепко кинул. И в царе Николае народ тоже в т.ч. благодаря ему разочаровался. Неэффективный менеджер современным языком
Коцман__Бобза    16.07.2018, 01:17
Оценка:  -1
Коцман__Бобза
В 1910 году население Китая составляло 100 000 человек. Население Российской империи - 150 000. За 100 лет население Китая перевалило за миллиард.
Cyberic    16.07.2018, 01:17
Оценка:  -3
Cyberic
Это откуда такие цифры? Вроде и в Китае и в России счет шел на миллионы. И снова таки Китай и Россия разные страны. Географически, экономически и т.д. Нельзя всех под одну гребенку
Коцман__Бобза    16.07.2018, 01:17
Оценка:  0
Коцман__Бобза
Пардон ошибся. Конечно миллионы. Но суть в том, что население бывшей Российской империи должно быть больше населения Китая.
Cyberic    16.07.2018, 01:17
Оценка:  -2
Cyberic
У нас (страны бывшей Российской империи включая Украину) люди более неспокойные и регион напряжный. Да и миграция в окружающий мир в разы больше чем в Китае. Но снова таки, в Китайской империи вроде народу на начало 20 века больше жило. И плотность застройки выше
Cyberic    16.07.2018, 01:17
Оценка:  0
Cyberic
А вообще не надейтесь на сынов человеческих - нет спасения в них. Столыпин один из множества правящих атаманов (управленцев) своей эпохи, худо-бедно обеспечивавший работоспособность современной ему системы государственности. Винтик в машине. Не было бы его, был бы кто-то другой. Империи вышел срок
Cyberic    16.07.2018, 01:17
Оценка:  +1
Cyberic
Превращаться в Союз. А из Союза - в еще более пёстрое Разнообразие
Cyberic    16.07.2018, 01:17
Оценка:  0
Cyberic
В каждом настоящем украинце из центра Украины и Киева сидит одновременно националист и коммунист. В зависимости от ситуации люди выбирают стиль поведения и взаимодействия в социуме. Большинство просто занимается своими делами, но некоторые что-то кому-то доказывают. У всех свой перфоманс.. Фрипулья!
Herr-anarchist    16.07.2018, 01:16
Оценка:  -1
Herr-anarchist
Никто не спорит, чужой национализм - это плохо. Не забыть бы только, что свой - это тоже нехорошо.
Cyberic    16.07.2018, 01:17
Оценка:  0
Cyberic
Национализм это слово. У разных людей за этим словом скрываются совершенно разные слова и действия. По плодам узнаем их как учил нас Наш Непобедимый Бог-Казак, который дал Себя распять, а потом воскрес, назло всем врагам!
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