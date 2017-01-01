Пограничники рассказали об уловках контрабандистов

Пограничники на границе с Польшей нашли имитаторы следов лося, которые, вероятно, используют контрабандисты.

Сотрудники Госпогранслужбы во время патрулирования отрезка отделения Новогрузское нашли вблизи государственной границы пакет, в котором был спрятан имитатор следов лося. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в воскресенье, 15 июля.

Пакет был замаскирован в траве. "Скорее всего, изобретательный делец собирался использоваться эти следы для незаконного пересечения границы", - сообщает погранслужба.

Приспособление изъято в установленном порядке, его владельца пока не установили.

В ГПСУ отметили, что контрабандисты прибегают к различным способам незаконной переправки товаров через границу.

"Днища, топливные баки, колеса и потолки транспортных средств правонарушители полностью упаковывают сигаретами. Иногда встречаются более креативные контрабандисты, которые прячут товар в угле, рулонах бумаги, пиломатериалах, в сале, глине, среди игрушек и даже животных. Через "зеленку" пытаются переправить табачные изделия с помощью квадрокоптеров, лодок или вброд водой", – говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман утверждает, что объявленная правительством "война с контрабандой" привела к росту поступлений на 70-80 млн грн в сутки.

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