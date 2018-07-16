В ДТП на Львовщине пострадали четыре иностранца

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

ДТП случилось на автодороге сообщением Тухля - Славское в Сколевском районе

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали четверо иностранцев. Авария произошла около 14.00 в воскресенье, 15 июля, на автодороге сообщением Тухля - Славское в Сколевском районе, сообщили в областной полиции.

Установлено, что 38-летний иностранец, водитель Mitsubishi, не справился с управлением, вследствие чего автомобиль съехал с моста в кювет и перевернулся.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и еще трое иностранцев - пассажиров автомобиля. Из них одна несовершеннолетняя - 17-летняя девушка. Все пострадавшие госпитализированы, их диагнозы уточняются.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Накануне в Закарпатской области в результате дорожно-транспортного происшествия были травмированы шесть человек, в том числе двое детей дошкольного возраста.

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