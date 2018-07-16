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Выросло число жертв ДТП на Закарпатье с чиновником

Комментариев: 2
Скончалась и вторая женщина, которая была травмирована в ДТП при участии председателя Перечинской РГА.
Ранее главе Перечинской РГА Виктору Олефиру объявили подозрение
Ранее главе Перечинской РГА Виктору Олефиру объявили подозрение
Виктор Олефир/Facebook

В больнице скончалась вторая пострадавшая в ДТП на Закарпатье при участии председателя Перечинской РГА Виктора Олефира. Об этом сообщил мэр Перечина Иван Погориляк на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, 15 июля.

"К сожалению, скончалась и вторая женщина, которая была травмирована в ДТП при участии председателя Перечинской РГА. Слов нет, которые бы хоть как-то могли утешить близких и родных жертв данного дорожно-транспортного происшествия..." – написал он.

Напомним, 13 июля пьяный Олефир наехал на двух женщин, одна из которых умерла от полученных травм. Незадолго до этого Олефир врезался в легковой автомобиль, однако полиция его отпустила из-за высокой должности.

Позже чиновника отстранили от должности и объявили о подозрении.

 

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Теги: ДТП, смерть, чиновник, авария, жертвы, чиновники, Пьяные водители
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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FeCКрысаизбана    16.07.2018, 01:23
Оценка:  0
FeCКрысаизбана
Нужен снайпер с хорошей винтовкой для ликвидации Виктора Олефира. Он не достоин жизни. Можно кинуть в него РГД-5, хотя может живым остаться.
РАЗГЕЛЬДЯЙ    16.07.2018, 01:17
Оценка:  +3
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Да ничего ему не будет, вон малолетка под наркотой на тот свет 6 человек отправила в Харькове.
И ничего(((
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