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В Тегеране открылся визовый центр Украины

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Визовый центр будет обеспечивать только техническое сопровождение визовых досье и оказывать содействие заявителям.
В Тегеране начал работу визовый центр Украины
В Тегеране начал работу визовый центр Украины

В Тегеране начал работу визовый центр Украины, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в воскресенье, 15 июля.

"Начал работу визовый центр Украины в Исламский Республике Иран. Функционирование визового центра будет обеспечиваться компанией VF Worldwide Holding Ltd, - говорится в сообщении

Визовый центр будет обеспечивать только техническое сопровождение визовых досье и оказывать содействие заявителям. В то же время решения об оформлении или отказе в оформлении виз будут приниматься, как и раньше, консулом посольства Украины в Исламский Республике Иран.

Ранее Украина открыла три визовых центра в Китае.

 

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Теги: Иран, Визы, Дипломатия, дипломат, посольство, посол, Тегеран, дипломатические отношения, визовая политика, получение визы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
NoWorksNoStress    16.07.2018, 01:23
Оценка:  0
NoWorksNoStress
Ну, наконец то.
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