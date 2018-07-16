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На Закарпатье арестовали чиновника, совершившего пьяное ДТП

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Экс-главу Перечинской РГА области Виктора Олефира взяли под стражу на 60 дней без определения залога.
По вине пьяного Олефира погибли две женщины
По вине пьяного Олефира погибли две женщины
mukachevo.net

Отстраненного от должности главу Перечинской райгосадминистрации Закарпатской области Виктора Олефира, совершившего смертельное ДТП, арестовали до 11 сентября без права внесения залога.

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Соответствующее решение принял Ужгородский горрайонный суд.

“Я осознаю негативные последствия своего поступка и прошу прощения у потерпевших и их родственников“, - сказал Олефир на суде.

Накануне в больнице скончалась вторая пострадавшая в ДТП на Закарпатье при участии Олефира.

Напомним, 13 июля пьяный Олефир наехал на двух женщин, одна из которых умерла от полученных травм. Незадолго до этого Олефир врезался в легковой автомобиль, однако полиция его отпустила из-за высокой должности.

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Теги: ДТП, Закарпатье, чиновник, арест, СИЗО, Закарпатская область
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Комментариев (1)
П    16.07.2018, 16:50
Оценка:  0
П
“Я осознаю негативные последствия своего поступка..." Та да, две загубленные человеческие жизни это негатив.
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