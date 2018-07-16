На Закарпатье арестовали чиновника, совершившего пьяное ДТП
Отстраненного от должности главу Перечинской райгосадминистрации Закарпатской области Виктора Олефира, совершившего смертельное ДТП, арестовали до 11 сентября без права внесения залога.
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Соответствующее решение принял Ужгородский горрайонный суд.
“Я осознаю негативные последствия своего поступка и прошу прощения у потерпевших и их родственников“, - сказал Олефир на суде.
Накануне в больнице скончалась вторая пострадавшая в ДТП на Закарпатье при участии Олефира.
Напомним, 13 июля пьяный Олефир наехал на двух женщин, одна из которых умерла от полученных травм. Незадолго до этого Олефир врезался в легковой автомобиль, однако полиция его отпустила из-за высокой должности.