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В Николаеве в центре защиты животных убили 150 собак

Комментариев: 7
Эвтаназии подвергли как взрослых особей, так и щенков.
Среди усыпленных животных было 50 щенков
Среди усыпленных животных было 50 щенков
УНИАН

В Николаевском Центре защиты животных провели массовую эвтаназию собак. Было усыплено 150 особей, из них 50 щенков. Что стало причиной усыпления и кому могли помешать четвероногие, не сообщается.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пост депутата Николаевского горсовета Ларисы Веселовской. Усыпление произошло в ночь на понедельник, 16 июля. 

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Как отмечается, на место прибыли зоозащитники, вызвали полицию, однако на территорию предприятия никого не пускали. Через какое-то время защитники животных зашли внутрь. Половина вольеров действительно оказалась пустой. Директор предприятия Александр Голобродский подтвердил, что собаки были усыплены.

Напомним, ранее сообщалось что в Харькове неизвестные напали на мини-приют для кошек и зарубили всех его обитателей лопатами. 

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Теги: Николаев, животные, смерть, эвтаназия
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Комментариев (7)
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Olga5505    16.07.2018, 15:29
Оценка:  0
Olga5505
это не негатив , а позитив . меньше стало бродячих собак которые собираются в своры и нападают на людей.
Людей а особенно детей жальче чем собак. А защитники животных сидя за столом и наминая мясо рассуждают о смерти бедных собачек.
Коцман__Бобза    16.07.2018, 15:36
Оценка:  0
Коцман__Бобза
Нужно сокращать число тех, по чьей вине животные стали бездомными. А иначе это будет бой с тенью.
Zorvag    16.07.2018, 15:48
Оценка:  +1
Zorvag
Ольга, если следовать логике, то бродячих собак меньше не стало. Эти усыпленные находились в приюте, а значит не бродили по улицам и покусать никого не могли.
Коцман__Бобза    16.07.2018, 15:06
Оценка:  +1
Коцман__Бобза
Эвтаназия - практика прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием и испытывающего вследствие этого заболевания невыносимые страдания, по его просьбе. (Из википедии))

Почему решили использовать это слово? Это не люди и об умерщвлении они не просили.
ultradetka    16.07.2018, 14:43
Оценка:  0
ultradetka
Весь день плачу от таких новостей ...но хорошо хоть,что усыпили,а не лопатами убили;(
Коцман__Бобза    16.07.2018, 15:06
Оценка:  +1
Коцман__Бобза
Ну там задача сми у нас нагнетать напряженность и негатив в обществе.
Olga5505    16.07.2018, 15:31
Оценка:  0
Olga5505
вы наверное вегитарианка? А если нет то не имеете права плакать по смерти животных
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