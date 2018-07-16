В Николаеве в центре защиты животных убили 150 собак
В Николаевском Центре защиты животных провели массовую эвтаназию собак. Было усыплено 150 особей, из них 50 щенков. Что стало причиной усыпления и кому могли помешать четвероногие, не сообщается.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пост депутата Николаевского горсовета Ларисы Веселовской. Усыпление произошло в ночь на понедельник, 16 июля.
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Как отмечается, на место прибыли зоозащитники, вызвали полицию, однако на территорию предприятия никого не пускали. Через какое-то время защитники животных зашли внутрь. Половина вольеров действительно оказалась пустой. Директор предприятия Александр Голобродский подтвердил, что собаки были усыплены.
Напомним, ранее сообщалось что в Харькове неизвестные напали на мини-приют для кошек и зарубили всех его обитателей лопатами.
Людей а особенно детей жальче чем собак. А защитники животных сидя за столом и наминая мясо рассуждают о смерти бедных собачек.
Почему решили использовать это слово? Это не люди и об умерщвлении они не просили.