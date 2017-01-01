Бегом вокруг света: в Тернополе встретили марафонца из Великобритании

Британец осуществляет благотворительный кругосветный пробег с целью помочь онкобольным.

В Тернополе встретили марафонца из Великобритании Марка Эллисона, который осуществляет благотворительный кругосветный пробег. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщает пресс-служба горсовета Тернополя.

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Марк Эллисон из города Ньюкасл осуществляет эту акцию в поддержку неизлечимо больных, которые пребывают в хосписе Святого Бенедикта в Великобритании.

Общая прояженность марафона Марка Эллисона должна составить 32 000 километров. В Тернополь британец пришел в свой день рожденья, 13 июля.

В городе для путешественника организовали прием и ночлег. Британец смог отдохнуть и попробовать блюда местной кухни.

По словам Марка, его благотворительный марафон, в течение которого запланировано пробежать 20 стран, начался после смерти его собственной матери, жизнь которой унес рак.

Женщина лечилась в клинике Святого Бенедикта в Британии. Теперь Марк, осуществляет пешее путешествие по миру с одной только велоповозкой под названием “Чаппи“. Марк стремится собрать около 600 тыс. Фунтов стерлингов для помощи хоспису.

Свое путешествие мужчина разделил на 9 этапов. Первая часть благотворительного марафона стартовала еще в 2007 году в Великобритании. В 2011 году он пробежал через США, в 2013 - одолел Австралию, в 2016 году был забег частью Европы, а уже в этом году маршрут проходит по Украине.

Через Тернополь проходит пятая часть маршрута британца, которая завершится 24 июля в Киеве.

Напомним, ранее сообщалось, что француз проплыл на яхте вокруг света и установил новый рекорд.