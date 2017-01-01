В Киеве прошла природоохранная Акция "Уберем заповедные острова"

Мы все чаще видим вместо зеленой травы землю, укрытую полиэтиленовым "ковром". Но только ли землю? А сколько пластика на дне наших водоемов?

Ставшие неотъемлемой частью нашего быта бутылки, пакеты, стаканы из пластика слишком вредны для окружающей среды, и об этом нам необходимо помнить. Человек беря в руки удобную полиэтиленовую бутылку газировки должен знать, что пустая тара выброшенная им под куст в парке смертоносна для окружающей природной среды.

Каждый выброшенный “на природе“ полиэтиленовый пакет может убить животное, случайно проглотившее его. Неорганизованные свалки уже стали настоящим бедствием для Украины. Страдают от них и заповедные места…

Общественность бьет тревогу: ландшафтный парк “Днепровские острова“ может превратиться в большую несанкционированную “заповедную“ свалку. Ответственность за это “поделили“ между собой отдыхающие, которые оставляют после своего отдыха на островах горы мусора и равнодушие чиновников не желающих решать эту проблему.

Наши острова утопают в мусоре. Если прибрежную территорию хоть как-то убирают, то “руки“ коммунальных служб не достают до островов. Природоохранная общественность не хочет мириться с таким положением дел, ведь острова - это зеленые легкие столичной акватории. Поэтому уже девятый год подряд проходит Акция “Уберем заповедные острова“. Целью Акции является улучшение экологического состояния Киевских островов, которые входят в состав Регионального ландшафтного парка “Днепровские острова“. За время ее проведения с островов вывезено десятки тонн мусора, установлены сотни информационных табличек, постоянно проводится разъяснительная работа среди посетителей островов. За эти годы в Акции приняли участие тысячи неравнодушных киевлян, сотни общественных организаций.

– Можно до бесконечности говорить о существующей проблеме. Я горд, что принимаю участие в Акции рядом с людьми, которые не говорят, а закатав рукава, делают, – говорит руководитель общественной организации “Украина. Воля. Жизнь“ Юрий Василец.

На воду столичной акватории вышли десятки яхт, катеров, лодок, чтобы принять участие в уборке столичных островов от мусора. Традиционно, что в Акции приняли участие представители общественных организаций, представители законодательной и исполнительной власти, известные деятели науки и культуры.

– Акция проходит девятый год подряд и “вышла“ уже за пределы столичной акватории. Инициативу подхватили в других регионах. С каждым годом мусора на островах становится меньше. Если на заре Акции “Уберем заповедные острова“ в 2009 году только с одного острова возле моста имени Патона собрали более 8 тонн мусора, то сегодня не более двух тонн. Это показательный пример, он подтверждает, что мы, на правильном пути, но останавливаться еще рано, – говорит председатель Общественной организации Водно-моторный спортивный Клуб “Видубицкий“ Владимир Стрела.

Акция одновременно проходила на четырех столичных островах. Это мероприятие настолько актуально и социально значимо, что имеет очень большой отклик и поддержку со стороны общественности. Общественные организации, волонтеры, неравнодушные к болям своего города киевляне приняли участие в генеральной уборке островов. На воду вышла целая флотилия из 57 лодок, яхт, катеров.

Во время Акции рядом с островом Великий расположенного возле Южного моста прошла регата Крейсерского яхт Клуба в которой приняли участие маленькие яхтсмены. Десятки яхт под яркими парусами в знак солидарности с участниками Акции прошли перед островом, на котором проходила уборка. Приятно было смотреть, когда мальчишки и девчонки с яхт махали в знак приветствия. Воспитывать уважительное отношение к природе нужно смолоду.

Так же не могло не радовать, что рядом с волонтерами надели перчатки и взяли в руки мешки для мусора депутаты и чиновники. Они столкнувшись лицом к лицу с проблемой столичных островов во время Акции начали искать путь по ее решению. Но особенно приятно, что на уборку островов выходят семьями. Малечи своими руками убирают острова от мусора, который оставили взрослые. Они наивно не понимают, почему “чужие“ папы и мамы их детский пляж превращают в “склад“ водочных и пивных бутылок…

Акция началась с пресс-конференции, на которой говорили об экологических проблемах отечественных водоемов, о незащищенности островов, о браконьерстве и незаконных гидронамывах, а также о попытках захвата и застройки прибрежных территорий.

- Региональный ландшафтный парк “Днепровские острова“, который занимает площадь более 1200 гектаров, был создан Киевсоветом еще в 2004 году. Организацию территории парка и его содержание должно осуществлять коммунальное предприятие “Плесо“, а финансирование - Киевская городская государственная администрация. Однако и по сей день решение Киевсовета не выполнено, границы парка не установлены, проект организации территории и проект его содержания не разработан, охранное обязательство на КП “Плесо“ не выписано, - сказал Михаил Ковальчук Национально-патриотическое движение Украины.

- В региональный ландшафтный Парк “Днепровские острова“ входит 34 острова: Муромец, Лопуховый, Долобецкий, Веницианский, Труханов, Жуков, Ольжин, Большой, Малый, Дикий, а также острова без названия. Все 34 киевские острова заповедные – говорит глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков - Хоть и создан региональный ландшафтный Парк “Днепровские острова“, но до сих пор в нем нет администрации и не создана юридическая единица. То есть островами ни кто не занимается, ситуация пущена на самотек. А ведь они имеют серьезное значение для всей эко системы Днепра. Так же нельзя переоценить их значения для города и киевлян. Острова – это семейный отдых. Но, если не пропагандировать цивилизованное, бережное отношение к природе, то острова утонут в мусоре… Еще одной проблемой является территориальная незащищенность заповедников в черте города, ведь их границы не вынесены в натуру. Поэтому в прошлом году во время Акции были установлены межевые охранные знаки и информационные стенды регионального ландшафтного Парка “Днепровские острова“. На которых указан статус каждого из островов, его размеры и разрешенная на нем рекреационная деятельность. Очень хочется верить, что благодаря этой Акции, наконец-то к проблеме островов чиновники подойдут комплексно.

- Проблема очевидна, и ее надо решать еще “вчера“. На каждом столичном острове необходимо установить контейнеры для сбора мусора. Возле них должны быть пластиковые пакеты, чтобы отдыхающие могли “загрузить“ остатки после отдыха. Так же необходимо установить таблички пропагандирующие чистоту на островах. Киевсовет, надеюсь, с воодушевлением поддержит эту инициативу. Посмотрите, сколько людей вышло, чтобы сделать окружающий нас мир чище. Я верю, что нам с киевлянами любая задача по плечу – говорит начальник управления экологии и охраны природных ресурсов Департамента городского благоустройства и природной среды при КГГА Андрей Мальованый.

Ну, а пока… Чего только не нашли во время Акции на островах: остовы от раскладушек, водочные бутылки, банки из под краски, и даже автомобильные покрышки, которые не понятно как и для чего оказались на острове. Но в основной массе это был пластик, в различных его проявлениях, от пивных пластиковых бутылок до всевозможных обломков пластиковых изделий, в том числе и детских игрушек.

На протяжении длительного времени эту кучу “заботливо“ “собирали“ туристические пикники.

- Этот хлам создаёт серьёзную угрозу живым организмам - говорит руководитель общественной организации “Твердыня“ Юрий Федоренко - Им травятся и давятся рыбы, птицы. На поверхности микрочастиц пластмасс осаждаются различные поллютанты, которые в итоге оказываются в организме птиц и рыб. Очень сильно страдают от пластикового мусора чайки, вороны, которые с высоты птичьего полёта по ошибке принимают разноцветные пластмассы, плавающие на поверхности водоема или на побережье, за что-нибудь съедобное. Пластмассовый мусор накапливается в желудочно-кишечном тракте птиц, вызывая интоксикацию и закупоривая узкие проходы ЖКТ. Не смотря на то, что это довольно крупные птицы, пластмасса оказывается им не по “зубам“. В естественной экологически-чистой природной среде продолжительность жизни этих птиц достигает 20-50 лет. К сожалению, в настоящее время птицы-долгожители - это большая редкость, 30% их погибает наглотавшись пластмасс (Каждые 5 минут погибает одна чайка). После разложения птичьей туши остаётся, буквально, куча мусора.

Производство пластмассы каждый год увеличивается на 9%, а это значит, что загрязнение пластмассовым мусором только продолжится.

Но если пластиковые бутылки можно вторично переработать, то с полиэтиленовыми кульками поистине – беда. Как правило, они не подлежат вторичной переработке, или она обходится слишком дорога, так, как требует дополнительных средств на очистку сырья. Сжигание полиэтилена губительно сказывается на состоянии атмосферы и здоровья человека, так, как во время него в атмосферу выделяются вредные вещества, усугубляющие экологическую ситуацию, в частности, вызывающие “парниковый эффект“.