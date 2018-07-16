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Трамп и Путин в Хельсинки: не переживайте, они не договорятся

Комментариев: 3
Не стоит ожидать от встречи в Хельсинки ничего, кроме формальных заявлений.
Встреча Путина и Трампа - не о реальных изменениях, а о симулякре и пиаре.
Встреча Путина и Трампа - не о реальных изменениях, а о симулякре и пиаре.
twitter.com/TilmannWeigel

Можно вообще не переживать об итогах встречи Трампа и Путина - они не договорятся о чем-либо глобальном, в том числе и о том, что касается Украины.

Встреча обречена - Трамп не имеет достаточно полномочий, ограничен Конгрессом , а Путин не способен изменить инерционную агрессивную политику РФ, которая является сущностью его диктаторского режима.

В итоге они выйдут с формальными заявлениями, - мол? поговорили о вмешательстве РФ в американские выборы, об Украине, Сирии, Иране, Китае, Сев ерном потоке-2, нашли пути решения проблем и прочее бла-бла-бла.

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Могут даже удивить каким-то неожиданным заявлением, бросив кость комментирующим встречу экспертам и политикам.

В любом случае, встреча Путина и Трампа - не о реальных изменениях, а о симулякре и пиаре.

Трамп хочет выглядеть супер-успешным переговорщиком, который находит язык с диктаторами, с которыми никто не находит общий язык. На пресс-конференции перед встречей тет-а-тет он начал с поздравления Путина с проведением чемпионата мира по футболу, “который был одним из лучших“.

В приватном диалоге с Путиным он, очевидно, будет хаять администрацию Обамы , которая испортила отношения, а он якобы готов  отношения улучшить. Но дальше многообещающих слов и ловкой риторики дело не пойдет.

А Путин, традиционно заставивший себя ждать - его борт приземлился в Хельсинки с опозданием почти на час - намерен выйти после встречи как влиятельный человек, с которым приходится считаться всему миру.

Путин не надеется на какие-то уступки от Трампа, и намерен и дальше спокойно наблюдать за тем, как Трамп и без него расшатывает НАТО, ЕС и ВТО.

Одним словом, те вопросы, которые должны волновать нас больше всего - деоккупация Донбасса и Крыма - будут решаться уже следующими президентами США, РФ - и, давайте не забывать, Украины.

Ранее собщалось, что встреча Трампа и Путина продлится полтора часа. Лидеры США и России проведут переговоры в президентском дворце в Хельсинки, после чего пройдет встреча в расширенном формате.
 

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Теги: Путин, трамп, Хельсинки, Финляндия
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Источник: Liga.net

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Комментариев (3)
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MATROS    16.07.2018, 16:38
Оценка:  0
MATROS
Не умеешь летать - не марай тротуар
Shurat44    16.07.2018, 16:33
Оценка:  0
Shurat44
прочитал только что новость договорились: левобережная Украина отходит россии.
Shurat44    16.07.2018, 16:11
Оценка:  0
Shurat44
договорятся
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