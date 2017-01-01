Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Выстрелил в рот: на Донбассе из автомата застрелился 21-летний военный

Комментариев: 0
Предварительно, парень застрелился из-за проблем в семье.
Детали происшествия расследует военная прокуратура
Детали происшествия расследует военная прокуратура
УНИАН

В Донецкой области в воинской части на территории Константиновки из автомата Калашникова застрелился 21-летний военнослужащий из состава операции Объединенных сил.

О происшествии сообщил первый заместитель начальника Константиновского отделения полиции Артем Кузнецов, передает местный сайт Знамя индустрии.

Читай также: Самоубийства ветеранов. Государство не помогает?

По его словам, самоубийство произошло на территории воинской части, где служил боец ООС. К такому отчаянному шагу парня, как сообщили в полиции, подтолкнули проблемы в семье. Себе в рот из автомата Калашникова парень выстрелил после телефонного разговора с членами семьи.

Все детали происшествия расследует военная прокуратура.

Ранее, в мае, в Херсонской области матрос 137 отдельного батальона морской пехоты убежал из расположения военной части вблизи административной границы с оккупированным Крымом, взяв с собой автомат Калашникова и несколько патронов, а через несколько часов был найден мертвым.

Поделись:
Теги: Донбасс, ООС, военный, военнослужащий, автомат, суицид
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь