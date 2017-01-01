Выстрелил в рот: на Донбассе из автомата застрелился 21-летний военный

Предварительно, парень застрелился из-за проблем в семье.

В Донецкой области в воинской части на территории Константиновки из автомата Калашникова застрелился 21-летний военнослужащий из состава операции Объединенных сил.

О происшествии сообщил первый заместитель начальника Константиновского отделения полиции Артем Кузнецов, передает местный сайт Знамя индустрии.

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По его словам, самоубийство произошло на территории воинской части, где служил боец ООС. К такому отчаянному шагу парня, как сообщили в полиции, подтолкнули проблемы в семье. Себе в рот из автомата Калашникова парень выстрелил после телефонного разговора с членами семьи.

Все детали происшествия расследует военная прокуратура.

Ранее, в мае, в Херсонской области матрос 137 отдельного батальона морской пехоты убежал из расположения военной части вблизи административной границы с оккупированным Крымом, взяв с собой автомат Калашникова и несколько патронов, а через несколько часов был найден мертвым.