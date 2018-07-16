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Под Киевом мужчина случайно убил будущего тестя

Комментариев: 1
Парень толкнул отца своей девушке, в результате чего мужчина ударился головой о батарею и погиб.
Мужчина нанес смертельный удар отцу своей девушки
Мужчина нанес смертельный удар отцу своей девушки
korrespondent.net

Под Киевом, в городе Переяслав-Хмельницкий, мужчина случайно убил отца своей девушки. Удар, который будущий зять нанес пострадавшему, оказался смертельным. Об этом сообщила пресс-служба полиции в Киевской области. 

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Как отмечается, между погибшим и его дочерью случилась ссора, в которую вмешался обвиняемый. Парень толкнул 47-летнего отца девушки. Мужчина упал, ударившись головой о железную батарею. Получив травмы, несовместимые с жизнью, он скончался.

Правоохранители задержали будущего зятя. До избрания меры пресечения он будет находиться в СИЗО.

Полиция выясняет детали происшествия и проводит следственные действия. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мелитополе мужчина застрелил 19-летнего студента. 

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Теги: Киевская область, Переяслав-Хмельницкий, убийство, случайность, семья
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Комментариев (1)
Media-sapiens    16.07.2018, 15:58
Оценка:  +1
Media-sapiens
так "толкнул" или "Удар, который будущий зять нанес пострадавшему"?
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