Под Киевом мужчина случайно убил будущего тестя

Парень толкнул отца своей девушке, в результате чего мужчина ударился головой о батарею и погиб.

Под Киевом, в городе Переяслав-Хмельницкий, мужчина случайно убил отца своей девушки. Удар, который будущий зять нанес пострадавшему, оказался смертельным. Об этом сообщила пресс-служба полиции в Киевской области.

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Как отмечается, между погибшим и его дочерью случилась ссора, в которую вмешался обвиняемый. Парень толкнул 47-летнего отца девушки. Мужчина упал, ударившись головой о железную батарею. Получив травмы, несовместимые с жизнью, он скончался.

Правоохранители задержали будущего зятя. До избрания меры пресечения он будет находиться в СИЗО.

Полиция выясняет детали происшествия и проводит следственные действия. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мелитополе мужчина застрелил 19-летнего студента.