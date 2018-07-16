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За пьяным водителем гонялись 15 полицейских машин Харькова

Комментариев: 1
Пьяный водитель совершил наезд на полицейского и пытался бежать.
Мужчина был с признаками глубокого опьянения
Мужчина был с признаками глубокого опьянения
facebook.com

В воскресенье, 16 июля, в Харькове на улице Проспект Науки водитель совершил наезд на полицейского и пытался скрыться.

Об этом сообщил в Facebook Роман Старченко.

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“Только что в центре города на улице Проспект Науки водитель совершил наезд на полицейского и пытался скрыться, в погоне принимало участие около 15 приусов! На окружной дороге возле ресторана Берлога нарушителя пытались заблокировать фурой, Водитель мазды при попытке объехать заграждение совершил ДТП! В багажнике обнаружили еще один комплект номеров!“ – заявил Старченко.

Также сообщалось, что 14 июля под Одессой грузовик врезался в авто. В результате аварии погиб ребенок.

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Теги: харьков, наезд на полицейского, дтп
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Комментариев (1)
Бувший_східняк    16.07.2018, 15:51
Оценка:  +2
Бувший_східняк
Похоже, Харьков в этом отношении выходит в лидеры...
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