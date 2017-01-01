В Ивано-Франковской области женщина садила детей на цепь в качестве наказания
В Ивано-Франковской области женщина садила на цепь своих детей в качестве наказания за мелкие провинности.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
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67-летняя жительница одного из сел сообщила в полицию об исчезновении из дома ее двух внуков - 12-летней девочки и 11-летнего мальчика. Вскоре правоохранители обнаружили детей в заброшенном помещении в Черновцах.
Выяснилось, что 32-летняя мать часто конфликтовала с детьми и наказывала их, приковывая металлической цепью к батарее в спальне и крану в ванной комнате. Во время последнего такого конфликта женщина привязала детей металлической цепью, а сама ушла из дома. Мальчик смог снять цепь и помог сестре освободиться. Затем дети собрали вещи и сбежали из дома.
Полиция выясняет причины и мотивы такого поведения матери по отношению к родным детям.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека). За такие действия матери грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Детей передали их бабушке.
Ранее сообщалось, что в Харькове отец замучил насмерть трехлетнего мальчика. Ребенок умер от многочисленных травм и физического истощения.