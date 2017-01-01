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В Ивано-Франковской области женщина садила детей на цепь в качестве наказания

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12-летняя девочка и 11-летний мальчик пытались сбежать от матери-садистки.
Сбежавших детей нашли в заброшенном помещении
Сбежавших детей нашли в заброшенном помещении
if.npu.gov.ua

В Ивано-Франковской области женщина садила на цепь своих детей в качестве наказания за мелкие провинности.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

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67-летняя жительница одного из сел сообщила в полицию об исчезновении из дома ее двух внуков - 12-летней девочки и 11-летнего мальчика. Вскоре правоохранители обнаружили детей в заброшенном помещении в Черновцах.

Выяснилось, что 32-летняя мать часто конфликтовала с детьми и наказывала их, приковывая металлической цепью к батарее в спальне и крану в ванной комнате. Во время последнего такого конфликта женщина привязала детей металлической цепью, а сама ушла из дома. Мальчик смог снять цепь и помог сестре освободиться. Затем дети собрали вещи и сбежали из дома.

Полиция выясняет причины действий матери
Полиция выясняет причины действий матери
if.npu.gov.ua
Детей полиция передала бабушке
Детей полиция передала бабушке
if.npu.gov.ua

Полиция выясняет причины и мотивы такого поведения матери по отношению к родным детям.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека). За такие действия матери грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Матери-садистке грозит до 5 лет лишения свободы
Матери-садистке грозит до 5 лет лишения свободы
if.npu.gov.ua

Детей передали их бабушке.

Ранее сообщалось, что в Харькове отец замучил насмерть трехлетнего мальчика. Ребенок умер от многочисленных травм и физического истощения.

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Теги: Ивано-Франковская область, дети, издевательства, цепь, полиция
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