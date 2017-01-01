Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Сети появилось видео мощного смерча в Бердянске

Комментариев: 0
О разрушениях или о пострадавших сообщений нет.
В Сети появилось видео мощного смерча в Бердянске
© brd24.com
Фото 1/5
В Сети появилось видео мощного смерча в Бердянске
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В понедельник, 16 июля, над морем у Бердянска пронесся смерч. Местные жители успели зафиксировать природное явление на видео.

Об этом сообщает местное издание Бердянск24.

Стоит отметить, что накануне в городе прошли дожди с грозами. Сегодня также ожидаются осадки.

Авторы видео: Виктор Шамраев, Светлана Романченко, Роман Черненко.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе смерч поднял в воздух подростка. Ураганный ветер поднял подростка на несколько секунд в воздух. В результате он получил травмы лица.

Поделись:
Теги: смерч, бердянск
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь