О разрушениях или о пострадавших сообщений нет.

В Сети появилось видео мощного смерча в Бердянске

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В Сети появилось видео мощного смерча в Бердянске

В понедельник, 16 июля, над морем у Бердянска пронесся смерч. Местные жители успели зафиксировать природное явление на видео.

Об этом сообщает местное издание Бердянск24.

Стоит отметить, что накануне в городе прошли дожди с грозами. Сегодня также ожидаются осадки.

Авторы видео: Виктор Шамраев, Светлана Романченко, Роман Черненко.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе смерч поднял в воздух подростка. Ураганный ветер поднял подростка на несколько секунд в воздух. В результате он получил травмы лица.