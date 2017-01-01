В Сети появилось видео мощного смерча в Бердянске
О разрушениях или о пострадавших сообщений нет.
В Сети появилось видео мощного смерча в Бердянске
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В Сети появилось видео мощного смерча в Бердянске
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В понедельник, 16 июля, над морем у Бердянска пронесся смерч. Местные жители успели зафиксировать природное явление на видео.
Об этом сообщает местное издание Бердянск24.
Стоит отметить, что накануне в городе прошли дожди с грозами. Сегодня также ожидаются осадки.
Авторы видео: Виктор Шамраев, Светлана Романченко, Роман Черненко.
Ранее сообщалось о том, что в Одессе смерч поднял в воздух подростка. Ураганный ветер поднял подростка на несколько секунд в воздух. В результате он получил травмы лица.