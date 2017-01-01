Матери-убийце грозит пять лет тюремного заключения.

В Житомирской области нашли горе-мать, выбросившую ребенка в колодец depositphotos.com

В Житомирской области правоохранители установили личность матери-убийцы, выбросившей своего ребенка в колодец в феврале. Об этом сообщает издание Житомир.info со ссылкой на слова начальника Черняховского отделения полиции Виктора Левандовского.

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По словам правоохранителей, женщина - 30-летняя жительница села Бежов, что в Житомирской области. В содеянном горе-мать призналась, заявив, что на страшный поступок ее сподвигли тяжелые жизненные обстоятельства.

Отмечается, что тело ребенка пролежало в колодце больше шести месяцев. Теперь горе-матери грозит пять лет за решеткой. Взаимосвязь женщины и ребенка доказана проведенной ДНК-экспертизой.

У подозреваемой есть двое сыновей четырех и двух лет.