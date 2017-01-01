Главу НАПК заподозрили в покрывании главы бюджетного комитета ВРУ

Возможные коррупционные деяния главы Нацагенства по предотвращению коррупции Александра Мангула, а также его предполагаемое содействие преступлениям президента Федерации футбола и председателя бюджетного комитета Верховной Рады Андрея Павелко могут стать предметом детального расследования.

Об этом пишет Комсомольская правда со ссылкой на Facebook Общественной организации “Инициативы будущего“.

Напомним, в конце прошлой недели не пожелавший раскрывать своего имени член Общественного совета при НАПК выступил в СМИ с опровержением обещания, данного Мангулом во время личной встречи с представителем “Инициатив будущего“, о передаче материалов касаемо коррупции президента Федерации футбола и главы бюджетного комитета ВРУ Андрея Павелко в суд, подчеркнув: в связи с распространением этой информации Агенство готовит обращение касаемо ОО к правоохранительным органам.

Такое заявление и беспочвенные обвинения со стороны НАПК, общественники расценили как признак коррумпированности Мангула и умышленного покрывания им Павелко - “Судя по всему, с вымогательством от Павелко нескольких миллионов “зеленых“ за то, чтобы НАПК “слило“ проверку, Вы хорошо справились“.

Вместе с тем, активисты акцентируют: организация ждет от Мангула официального опровержения необоснованных обвинений НАПК в адрес “Инициатив Будущего“ – в противном случае обещая расценивать его молчание как намерение “ее дискредитировать“.

“Если это так, то мы уже знаем кто следующий будет объектом наших антикоррупционных расследований“, - резюмируют “Инициативы будущего“, явно намекая на Мангула.