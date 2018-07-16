Бракованные консервы, недостача топлива и пропажа прапорщика: что происходит в Одессе
В понедельник, 16 июля, в Одессе Комиссия из Министерства обороны обнаружила крупную недостачу топлива.
Об этом сообщает местное издание Думская.
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Всего пропало 200 тонн дизтоплива и три тонны бензина, а также журналы выдачи топлива и журналы контрольных замеров хранилища, сообщил помощник министра Юрий Бирюков.
Начальник склада прапорщик Александр Берлименко не выходит на связь уже трое суток. Также пропал начальник службы горюче-смазочных материалов и начальник базы. Начальник ОЦЗ полковник Евгений Король находится на больничном.
Согласно последнему сообщению, в Одессу прибыл министр обороны Степан Полторак.
Ранее сообщалось о том, что в консервах ВСУ нашли строительную перчатку.
в выгребной яме ближайшего сортира, найдут пару,
не поддающихся опознанию, скелетов.