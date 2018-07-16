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Бракованные консервы, недостача топлива и пропажа прапорщика: что происходит в Одессе

Комментариев: 2
По словам проверяющих одесских военных складов, им уже предлагали 150 тысяч гривен, автомобиль и квартиру.
Бракованные консервы, недостача топлива и пропажа прапорщика: что происходит в Одессе
© dumskaya.net
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Бракованные консервы, недостача топлива и пропажа прапорщика: что происходит в Одессе
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В понедельник, 16 июля, в Одессе Комиссия из Министерства обороны обнаружила крупную недостачу топлива.

Об этом сообщает местное издание Думская.

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Всего пропало 200 тонн дизтоплива и три тонны бензина, а также журналы выдачи топлива и журналы контрольных замеров хранилища, сообщил помощник министра Юрий Бирюков.

Начальник склада прапорщик Александр Берлименко не выходит на связь уже трое суток. Также пропал начальник службы горюче-смазочных материалов и начальник базы. Начальник ОЦЗ полковник Евгений Король находится на больничном.

Согласно последнему сообщению, в Одессу прибыл министр обороны Степан Полторак.

Ранее сообщалось о том, что в консервах ВСУ нашли строительную перчатку.

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Теги: одесса, военные склады, бракованные консервы, недостача топлива, пропал прапорщик
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Комментариев (2)
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Oлeг    16.07.2018, 23:07
Оценка:  +1
Oлeг
"Беглецов" объявят в международный розыск, а лет через десять,
в выгребной яме ближайшего сортира, найдут пару,
не поддающихся опознанию, скелетов.
Georg55    16.07.2018, 22:09
Оценка:  +2
Georg55
Всё как всегда - вор на воре сидит и вором погоняет....
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