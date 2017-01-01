Родители поили детей водкой, чтобы торговать на херсонском рынке

По словам старшей девочки и соседки, родители давали младшей дочери алкоголь, чтобы она больше спала и не плакала.

В понедельник, 16 июля, в селе Железный Порт Херсонской области полиция задержала родителей, которые почти неделю оставляли трех несовершеннолетних детей (6, 5 лет и 5 месяцев) в палатке без присмотра.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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“На месте мы выяснили, что трое девочек находились без присмотра, ничего не ели с самого утра. Они нам рассказали, что мама с папой поехали утром работать, а их оставили одних. Родители приехали на автомобиле примерно через полчаса после обращения отдыхающих. Глава семьи был в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего на него был составлен админпротокол“ – говорится в сообщении.

Рядом с палаткой полицейские изъяли бутылку с водкой hr.npu.gov.ua

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Родители объяснили, что неделю назад приехали из пригорода Херсона на морское побережье оздоровить детей, а сами намеревались подзаработать торговлей фруктами на рынке. Мать оправдывалась, что ей не с кем было оставить детей и не было времени на приготовление пищи, потому что они работали допоздна. Также она пояснила, что не было детской бутылочки для кормления 5-месячной дочери, поэтому давала ей смесь из бутылки из-под водки. Но во время приезда полицейских в бутылке была водка, а не смесь.

Сообщение в полицию поступило от отдыхающих hr.npu.gov.ua

Детей госпитализировали. Семья состоит на учете, как неблагополучная. На родителей будет составлен административный протокол по ст 184 Уголовного процессуального кодекса Украины Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

ать оправдывалась, что ей не с кем было оставить детей hr.npu.gov.ua

Напомним, 10 июля сообщалось, что в Харькове отец замучил трехлетнего ребенка до смерти. Социальные службы были уведомлены о такой ситуации в семье, но бездейсвовали.