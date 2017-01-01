В одесском отеле обнаружили мертвыми двух иностранцев

Третий гражданин Эстонии в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Медики диагностировали отравление наркотическим веществом.

По факту гибели туристов открыли дело по статье несчастный случай Корреспондент.net

В Одессе в одном из номеров мини-отеля обнаружили мертвыми двух граждан Эстонии, которые прибыли в город 14 июля. Об этом сообщил советник главы Одесского главка Нацполиции Руслан Форостяк, передает Укринформ.

Во время осмотра тел туристов полицейские не обнаружили признаков насильственной смерти. Третий гражданин Эстонии был в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Медики диагностировали отравление наркотическим веществом.

По словам Форостяка, в номере также обнаружили несколько бутылок от спиртных напитков и пакетик с кристаллическим веществом белого цвета.

Правоохранители ждут результатов экспертиз и не исключают преднамеренного убийства туристов, прибывших из Эстонии. Сейчас, в связи с предполагаемой возможностью передозировки наркотиков у пострадавших, начато уголовное производство по признакам статьи 115 с пометкой "несчастный случай".

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