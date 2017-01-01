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В одесском отеле обнаружили мертвыми двух иностранцев

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Третий гражданин Эстонии в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Медики диагностировали отравление наркотическим веществом.
По факту гибели туристов открыли дело по статье несчастный случай
По факту гибели туристов открыли дело по статье несчастный случай
Корреспондент.net

В Одессе в одном из номеров мини-отеля обнаружили мертвыми двух граждан Эстонии, которые прибыли в город 14 июля. Об этом сообщил советник главы Одесского главка Нацполиции Руслан Форостяк, передает Укринформ.

Во время осмотра тел туристов полицейские не обнаружили признаков насильственной смерти. Третий гражданин Эстонии был в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Медики диагностировали отравление наркотическим веществом.

По словам Форостяка, в номере также обнаружили несколько бутылок от спиртных напитков и пакетик с кристаллическим веществом белого цвета.

Правоохранители ждут результатов экспертиз и не исключают преднамеренного убийства туристов, прибывших из Эстонии. Сейчас, в связи с предполагаемой возможностью передозировки наркотиков у пострадавших, начато уголовное производство по признакам статьи 115 с пометкой "несчастный случай".

Ранее сегодня СМИ сообщили, что под Харьковом на Безлюдовском водохранилище утонул гражданин Марокко.

А на прошлой неделе в лесополосе вблизи зоны Чернобыльской АЭС двое мужчин привязали к дереву и изнасиловали 24-летнюю иностранку.

 

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Теги: наркотики, убийства, Эстония, Одесса, туристы, иностранцы, отель
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Источник: korrespondent.net

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