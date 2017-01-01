На выставке в Британии показали новейший Ан-178

Украинский новейший военно-транспортный самолет Ан-178 совершил демонстрационный полет в небе над Британией.

Украина продемонстрировала новейший военно-транспортный самолет ГП Антонов Ан-178 на авиационно-космическом салоне Фарнборо в Великобритании. Украинский самолет совершил демонстрационный полет, передает в понедельник, 16 июля, УНН.

Как известно, Farnborough Airshow-2018 - международная выставка, посвященная летательным аппаратам всех типов и назначений, авиационным и космическим двигателям, спутникам и т. п. Выставка проходит каждые два года и является крупнейшей экспозицией в Великобритании и одной из основных в мире. В этом году Farnborough Airshow пройдет с 16 по 22 июля.

Ан-178 - ближнемагистральный транспортный турбореактивный самолет, разработанный ГП Антонов. Его разработка была начата еще в 2004 году на базе пассажирского Ан-158 (Ан-148-200). За это время были внесены некоторые изменения, чтобы адаптировать этот самолет к военной службе.

Ранее сообщалось, что в ближайшие пять лет госпредприятие Антонов при благоприятном сценарии рассчитывает выпустить минимум пять-восемь самолетов, в идеале - десять.

Недавно Антонов показал полет Руслана на выставке в Турции.

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