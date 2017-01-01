США выделят на оборону Украины $100 млн - Полторак

После анализа реформирования ВСУ и закона о нацбезопасности Вашингтон в ближайшее время окажет финансовую помощь украинской армии.

Глава Минобороны Степан Полторак сообщил, что США в ближайшее время выделят Украине 100 миллионов долларов помощи для в укреплении обороноспособности. Об этом он заявил 16 июля в эфире IСTV, передает Интерфакс-Украина

"Министр обороны США после принятия (в Украине - ред.) закона о нацбезопасности, после анализа реформирования ВСУ подчеркнул, что в ближайшее время США окажут помощь Украине для укрепления обороноспособности украинской армии - для поставок вооружения, техники и оснащения на 100 миллионов долларов", - отметил Полторак, говоря об итогах саммита НАТО. "Министр обороны США после принятия (в Украине - ред.) закона о нацбезопасности, после анализа реформирования ВСУ подчеркнул, что в ближайшее время США окажут помощь Украине для укрепления обороноспособности украинской армии - для поставок вооружения, техники и оснащения на 100 миллионов долларов", - отметил Полторак, говоря об итогах саммита НАТО.

По его словам, на саммите также шла речь о смене формата взаимодействия, от совещательной - к конкретной помощи.

"Например, министр обороны Великобритании будет у нас с визитом в октябре, и мы рассматриваем вопрос поставок оснащения для ВСУ. Министр обороны Канады - мы уже подписали несколько договоров по поставке вооружения для Украины. С министром обороны Польши у нас тесное военно-техническое сотрудничество и вопросы по созданию и подготовке совместной бригады ЛитПолитУкрБриг", - указал глава Минобороны.

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