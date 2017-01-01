Украина укрепляет защиту с моря - Порошенко

Глава государства приказал руководству ВСУ остановить российские провокации в Азовском море.

Президент Петр Порошенко сообщил в эфире ICTV, что Украина будет укреплять защиту с моря, чтобы не допустить незаконных действий России.

В связи с этим глава государства поручил руководству ВСУ принять меры в связи с незаконными остановками и досмотрами украинских и иностранных суден, идущих в порты Азовского моря.

"Сегодня я дал соответствующие приказы и министру обороны, и начальнику Генерального штаба, и командующему военно-морских сил Украины, чтобы мы приняли необходимые меры, чтобы прекратить эти нарушения закона и остановить российские провокации при прохождении украинского Керченского залива", - заявил Порошенко.

По его мнению, цель незаконных действий представителей РФ – остановить горнометаллургический комплекс, который работает на Донбассе.

"И мы не будем мириться с незаконным захватом украинских и иностранных кораблей, которые двигаются в направлении украинских портов, в том числе в Мариуполь", - подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности России задержала в Азовском море семь торговых судов, направлявшихся в/из Бердянска или Мариуполя.

В Госпогранслужбе позже уточнили, что суда не задержали, а осмотрели, и РФ таким образом оказывает экономическое и политическое давление на Украину.

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