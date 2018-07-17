В Харькове блогеры проникли на танковый склад и выяснили, что он не охраняется

Парни насчитали свыше 300 боевых машин под открытым небом .

На складе вообще не было охраны скриншот из видео

В Харькове пара блогеров беспрепятственно проникли на территорию танкового склада ВСУ, на котором находились сотни списанных и десяток новых танков.

Соответствующее видео они разместили на своем аккаунте в YouTube.

На кадрах видно, что военном объекте абсолютно отсутствует охрана, сторожевая вышка полуразрушена, ворота между различными частями склада не заперты.

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Блогеры посчитали количество боевых машин, указав цифру в три сотни танков. Кроме списанных и поставленных на хранение танков они обнаружили также 10 новых танков Т-64БВ Булат. Недалеко от них оказался и танковоз.

“Мы нашли около 300 старых советских танков, но когда прошли между ними дальше, то там еще было штук 10 именно новых танков и грузовик, который привез их туда. Выглядело это прям как танковый военный автосалон! На них были бирки-пломбы, техника без пробега“, - указывается в описании к видео.

В Харькове блоггеры беспрепятственно проникли на танковы... 0:00 / 06:08

Авторы ролика отмечают, что пока они ходили по территории, их не увидели ни один человек, и им никто не противодействовал. В видео говорится, что состав танковой техники расположен в 500 метрах от железнодорожной станции Харьков-Сортировочный, где начинается территория Харьковского бронетанкового завода.

Напомним, 16 июля в Одессе Комиссия из Министерства обороны обнаружила крупную недостачу топлива на одном из военный складов.