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В Краматорске ребенок нашел боеприпас на детской площадке

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12-летний мальчик сразу же вызвал полицию.
В Краматорске ребенок нашел боеприпас на детской площадке
© dn.npu.gov.ua
Фото 1/5
  • В Краматорске 16 июля ребенок нашел боеприпас на детской площадке
  • В Краматорске 16 июля ребенок нашел боеприпас на детской площадке
  • В Краматорске 16 июля ребенок нашел боеприпас на детской площадке
  • В Краматорске 16 июля ребенок нашел боеприпас на детской площадке
  • В Краматорске 16 июля ребенок нашел боеприпас на детской площадке
В Краматорске ребенок нашел боеприпас на детской площадке
В Краматорске 16 июля ребенок нашел боеприпас на детской площадке
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В городе Краматорск Донецкой области 12-летний мальчик во время прогулки во дворе многоэтажного дома обнаружил на детской площадке боеприпас. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области во вторник, 17 июля. 

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Инцидент произошел в понедельник, 16 июля. Отмечается, что  местный мальчик увидел на земле взрывоопасный предмет и сразу вызвал полицейских. На месте работала следственно-оперативная группа Краматорского отдела полиции и сотрудники ГСЧС.

“Около 14.00 в дежурную часть полиции Краматорска поступило сообщение о том, что местный мальчик 2006 года рождения нашел на детской площадке боевой снаряд. В это время он вместе с друзьями гулял во дворе и видел, как вокруг неизвестный мужчина что-то искал с металлоискателем, а потом ушел. Когда ребенок подошел ближе, то увидела на земле снаряд. К счастью, он знал, какую опасность могут представлять взрывоопасные предметы, и сразу вызвал на помощь полицию“, - говорится в сообщении правоохранителей. 

На место происшествия мгновенно выехала полиция и оцепила территорию.

По предварительной информации, это артиллерийский снаряд Великой Отечественной войны. Сейчас на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы Краматорского отдела полиции и ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области охранник пансионата бросил гранату в отдыхающих.

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Теги: Донецкая область, Краматорск, боеприпас, взрывчатка, ребенок
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