"Реакция будет крайне негативной": Путин о вступлении Украины в НАТО

РФ считает вступление Украины в НАТО непосредственной угрозой своей национальной безопасности.

"Негативная реакция" также касается и Грузии EPA/UPG

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если Украина или Грузия вступят в НАТО, то реакция со стороны России “будет крайне негативной“.

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Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

“Для нас, что ж, это прямая и непосредственная угроза для национальной безопасности. Передвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет угрозой, и... реакция будет крайне негативной“, - заявил Путин.

Напомним, 16 июля президент Петр Порошенко заявил, что Украина остается в приоритетах НАТО и США. Ранее он говорил о том, что Украина собирается достичь стандартов НАТО до 2020 года.

Путин также заявлял, что в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом обсуждалась “важность добросовестной реализации Минских соглашений“.