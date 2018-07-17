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"Реакция будет крайне негативной": Путин о вступлении Украины в НАТО

Комментариев: 7
РФ считает вступление Украины в НАТО непосредственной угрозой своей национальной безопасности.
"Негативная реакция" также касается и Грузии
"Негативная реакция" также касается и Грузии
EPA/UPG

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если Украина или Грузия вступят в НАТО, то реакция со стороны России “будет крайне негативной“.

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Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

“Для нас, что ж, это прямая и непосредственная угроза для национальной безопасности. Передвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет угрозой, и... реакция будет крайне негативной“, - заявил Путин.

Напомним, 16 июля президент Петр Порошенко заявил, что Украина остается в приоритетах НАТО и США. Ранее он говорил о том, что Украина собирается достичь стандартов НАТО до 2020 года.

Путин также заявлял, что в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом обсуждалась “важность добросовестной реализации Минских соглашений“.

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Теги: Путин, Россия, НАТО, Грузия, Украина, членство
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Комментариев (7)
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KIBARG    17.07.2018, 10:54
Оценка:  +1
KIBARG
Тошнит от этих визгов
krolikoff_net    17.07.2018, 10:26
Оценка:  +6
krolikoff_net
Плевать всем на россию и на ее реакции. Полезет кремль еще раз с войной- отгребет еще кучу трупов своих дэбильных ихтамнето.
tulchanin    17.07.2018, 10:17
Оценка:  -6
tulchanin
Одно из условий вступления в НАТО: Отсутствие территориальных споров с соседними государствами.
Получается Украине надо самостоятельно, без НАТО, как-то вернуть Крым, или отказаться от Крыма.
krolikoff_net    17.07.2018, 10:24
Оценка:  +5
krolikoff_net
Близится развал россии . Лет через пять все соседи мордора решат свои территориальные проблемы легко и просто.
Peyot    17.07.2018, 10:31
Оценка:  +5
Peyot
слышал о печальной кончине ссср ? рф развалится еще легче
Peyot    17.07.2018, 10:02
Оценка:  +4
Peyot
Хуже чем окупация Крыма и Донбаса? Хуже трусливо по руски необьявленой но уже 5й год идущей войны с рф? Карликовый клоун да чем ты нас можеш напугать? это тебе не 2014, у нас сейчас есть армия! Полезешь с войной выиграеш но потеряеш пол армии и всю страну!Так что сиди там за поребриком и не гавкай
fulminate    17.07.2018, 09:55
Оценка:  +9
fulminate
Да куда уже негативнее? Вы итак украинцев, от мала до велика, к фашистам и людоедам приравняли, аннексировали полуостров, развязали войну. Россияне считают Украину и США главными врагами. Какими последствиями он нас пугает? Ядерное оружие применит?
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