В Минобороны отреагировали на видео блогеров с танками

В военном ведомстве утверждают, что блогеры попали на территорию предприятия, а не на заброшенную базу или склад.

Опубликованный блогерами видеоролик с военной техникой снят на одном из предприятий в Харькове, а не на складе Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

“В связи с распространением в сети Интернет большого количества сообщений и комментариев относительно публикации на YouTube видеоролика с военной техникой, расположенной якобы на территории покинутой военной базы, Министерство обороны Украины сообщает, что указанный ролик снят на территории одного из предприятий в Харькове, а не в одной из воинских частей Вооруженных сил Украины“, - говорится в сообщении.

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В военном ведомстве обратились с просьбой к представителям СМИ и блогерам “не вводить общество в заблуждение и пользоваться исключительно информацией, полученной из официальных источников“.

Напомним, ранее в Сети появился видеоролик двух блоггеров, которые беспрепятственно проникли на территорию танкового склада ВСУ, на котором находились сотни списанных и десяток новых танков.

Авторы ролика также проникли в некий бункер, продемонстрировав, какие там хранятся запасы военного оборудования и снаряжения.

Отмечается, что за все время, пока они ходили по территории склада, они не увидели ни одного человека, и им никто не противодействовал.