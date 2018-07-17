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В Минобороны отреагировали на видео блогеров с танками

Комментариев: 3
В военном ведомстве утверждают, что блогеры попали на территорию предприятия, а не на заброшенную базу или склад.
Харьковский блоггер позирует на фоне нового танка Булат
Харьковский блоггер позирует на фоне нового танка Булат
скриншот из видео

Опубликованный блогерами видеоролик с военной техникой снят на одном из предприятий в Харькове, а не на складе Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

“В связи с распространением в сети Интернет большого количества сообщений и комментариев относительно публикации на YouTube видеоролика с военной техникой, расположенной якобы на территории покинутой военной базы, Министерство обороны Украины сообщает, что указанный ролик снят на территории одного из предприятий в Харькове, а не в одной из воинских частей Вооруженных сил Украины“, - говорится в сообщении.

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В военном ведомстве обратились с просьбой к представителям СМИ и блогерам “не вводить общество в заблуждение и пользоваться исключительно информацией, полученной из официальных источников“.

Напомним, ранее в Сети появился видеоролик двух блоггеров, которые беспрепятственно проникли на территорию танкового склада ВСУ, на котором находились сотни списанных и десяток новых танков.

Авторы ролика также проникли в некий бункер, продемонстрировав, какие там хранятся запасы военного оборудования и снаряжения.

Отмечается, что за все время, пока они ходили по территории склада, они не увидели ни одного человека, и им никто не противодействовал.

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Теги: Харьков, Минобороны, танки, склад, блоггеры, военная база, военная техникаер
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Комментариев (3)
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Peyot    17.07.2018, 15:46
Оценка:  +3
Peyot
да какая разница где сняли на складе или в части... любой конь может попасть на стоянку с новыми танками.... которым возможно завтра ехать родину от мордора защищать ... да как минимум генерала нужно за такое в рядовые разжаловать в чьем это ведомстве находится!!!!
sir1965    17.07.2018, 15:40
Оценка:  +20
sir1965
То есть на территории предприятия танки охранять не надо!!! Хотите жгите, хотите взрывайте!!! В Минобороны наверное что то покурили...
sansantral    17.07.2018, 16:44
Оценка:  +3
sansantral
Я бы элементы динамичеческой защиты проверил. Если прапора не успели - можно было бы нехило взрывчаткой затариться!
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