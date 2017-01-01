На власти Киева подали в суд за новые тарифы на проезд
В Окружной административный суд Киева поступил иск против Киевского городского совета, Киевской городской государственной администрации в связи с установлением новых тарифов на перевозки пассажиров в городском транспорте.
Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева.
Истцы просят суд признать противоправным и отменить распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета от 5 июля 2018 года Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения.
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Истцы в данном административном иске - народный депутат Сергей Каплин, Петр Тигунов, Сергей Юрчик.
В настоящее время судом решается вопрос об открытии производства.
В столице после подорожания проезда в общественном транспорте, частные перевозчики также начали поднимать цены в маршрутках.
Напомним, с 14 июля выросли тарифы на проезд. Разовая поездка в метро, троллейбусе, трамвае, коммунальном автобусе, на фуникулере и в городской электричке стоит 8 грн. Мэр столицы Виталий Кличко уже объяснил, ради чего повысили проезд.