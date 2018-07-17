Боевики застрелили россиянина, который хотел сдаться украинским военным - штаб ООС
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил боевики ДНР застрелили в спину российского наемника при попытке сдаться украинским военным.
Об этом в Facebook сообщает штаб ООС.
Отмечается, что сегодня ночью на Мариупольском направлении российский боевик из состава 9-го отдельного полка морской пехоты пытался пересечь линию разграничения и перейти на подконтрольную Украине территорию.
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“Известно, что у российского наемника были проблемы финансового характера со своими сослуживцами. Однако добраться до наших войск он так и не смог. Разъяренные кредиторы выстрелом в спину цинично убили своего бывшего сослуживца“, - говорится в сообщении.
Также указывается, что силами военнослужащих одного из подразделений морской пехоты из состава ОС тело боевика было доставлено в морг одной из больниц в Мариуполе.
Напомним, 12 июля контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Луганской области гражданина Российской Федерации, который воевал на стороне боевиков ЛНР.
Или там закопают с бомжами умершими?
видно ноги видно роги видно ср.....ку.