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Боевики застрелили россиянина, который хотел сдаться украинским военным - штаб ООС

Комментариев: 6
Российского наемника застрелили выстрелом в спину. У него были проблемы финансового характера со своими "сослуживцами".
Тело россиянина доставили в морг в больницу Мариуполя
Тело россиянина доставили в морг в больницу Мариуполя
EPA/UPG

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил боевики ДНР застрелили в спину российского наемника при попытке сдаться украинским военным.

Об этом в Facebook сообщает штаб ООС.

Отмечается, что сегодня ночью на Мариупольском направлении российский боевик из состава 9-го отдельного полка морской пехоты пытался пересечь линию разграничения и перейти на подконтрольную Украине территорию.

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“Известно, что у российского наемника были проблемы финансового характера со своими сослуживцами. Однако добраться до наших войск он так и не смог. Разъяренные кредиторы выстрелом в спину цинично убили своего бывшего сослуживца“, - говорится в сообщении.

Также указывается, что силами военнослужащих одного из подразделений морской пехоты из состава ОС тело боевика было доставлено в морг одной из больниц в Мариуполе.

Напомним, 12 июля контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Луганской области гражданина Российской Федерации, который воевал на стороне боевиков ЛНР.

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Теги: Донбасс, война, боевики, расстрел, россиянин, наемник, ООС, долги, ДНР
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Комментариев (6)
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Nikonori    17.07.2018, 17:27
Оценка:  +1
Nikonori
Тело в морге Мариуполя.
Nikonori    17.07.2018, 17:28
Оценка:  +1
Nikonori
За чей счет посылку домой слать будут?
Или там закопают с бомжами умершими?
dinops    17.07.2018, 17:07
Оценка:  -1
dinops
Они что мертвого потом допоосили и узнали о проблемах?? Или сепары пришли и отрапортовали?
tulchanin    17.07.2018, 17:18
Оценка:  -2
tulchanin
И как узнали что он россиянин.... Наверно бежал с паспортом и долговыми расписками, документы самоуничтожились после прочтения, так что показать их не могут, но прочитать успели...
Кырмызы_вэ_бейаз    17.07.2018, 16:20
Оценка:  -1
Кырмызы_вэ_бейаз
Что значит "цинично" убили?
НочьБобра    17.07.2018, 16:39
Оценка:  +3
НочьБобра
Поховали мацкаля як собаку
видно ноги видно роги видно ср.....ку.
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