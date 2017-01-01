В Харькове абитуриентка наняла двойников, чтобы не сдавать ВНО

Девушка наняла выпускниц, похожих на себя, но "аферу" быстро разоблачили.

В Харькове девушка нашла оригинальный способ “сдать“ ВНО. Она нашла девушек, похожих на себя, и попросила их отправиться на сдачу экзамена вместо нее. Об этом сообщает издание 057 со ссылкой на слова Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

По словам Александра Сидоренко, девушка наняла нескольких выпускниц местной школы, подобрав их по внешнему сходству.

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“Наштукатурились“ и вперед. И случилось то, что и должно было случиться – подставу распознали на пункте ВНО. Надеемся, конечно, что Украинский центр согласится с нашим предложением по аннуляции результатов этой предпринимательницы“, - расскзал Сидоренко.

Он также добавил, что девушка нашла на каждый экзамен отдельного двойника.

Напомним, ранее в Белой Церкви скорая забрала школьника с ВНО. А в Харькове у одной из абитуриенток начались роды во время прохождения Независимого оценивания.