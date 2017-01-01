Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Харькове абитуриентка наняла двойников, чтобы не сдавать ВНО

Комментариев: 0
Девушка наняла выпускниц, похожих на себя, но "аферу" быстро разоблачили.
Абитуриентка придумала хитрый способ обойти необходимость сдачи ВНО
Абитуриентка придумала хитрый способ обойти необходимость сдачи ВНО
УНИАН

В Харькове девушка нашла оригинальный способ “сдать“ ВНО. Она нашла девушек, похожих на себя, и попросила их отправиться на сдачу экзамена вместо нее. Об этом сообщает издание 057 со ссылкой на слова Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

По словам Александра Сидоренко, девушка наняла нескольких выпускниц местной школы, подобрав их по внешнему сходству. 

Читай также: Из-за линии огня: как в ВУЗы поступают выпускники из Донбасса

“Наштукатурились“ и вперед. И случилось то, что и должно было случиться – подставу распознали на пункте ВНО. Надеемся, конечно, что Украинский центр согласится с нашим предложением по аннуляции результатов этой предпринимательницы“, - расскзал Сидоренко.

Он также добавил, что девушка нашла на каждый экзамен отдельного двойника.

Напомним, ранее в Белой Церкви скорая забрала школьника с ВНО. А в Харькове у одной из абитуриенток начались роды во время прохождения Независимого оценивания. 

 

Поделись:
Теги: Харьков, ВНО, хитрость, двойники
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь