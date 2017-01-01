В Николаевской мэрии подрались зоозащитники с директором приюта

Зоозащитники выступили против эвтаназии бродячих собак.

В здании Николаевского горсовета произошла драка между защитниками бездомных собак и директором коммунального предприятия Центр защиты животных Александром Голобродским.

Во время перерыва сессии возникла потасовка между зоозащитниками и “сторонниками радикальных мер“ в отношении бездомных животных, сообщают Новости Николаева.

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Зоозащитники обвиняют директора коммунального предприятия Центр защиты животных Александра Голобродского в убийстве 135 животных в приюте. Активисты пришли с пикетом к зданию мэрии, сюда же пришли и сторонники жестоких мер в отношении бродячих собак. Сначала началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Полиции удалось разнять стороны. Под прикрытием правоохранителей Голобродский пытался покинуть здание, но зоозащитники погнались за ним. В драке поучаствовал депутат горсовета Владислав Ентин, который ударил директора КП. Пока депутата успокаивала полиция, Голобродского доставили в участок для дачи показаний. Идет ли речь об убийстве животных или о драке, на данный момент неизвестно.

В Николаеве зоозащитники избили директора Центра защиты ... 0:00 / 05:18

Ранее сообщалось, что в Николаевском Центре защиты животных провели массовую эвтаназию собак. Было усыплено 150 особей, из них 50 щенков.