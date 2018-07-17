Супрун уволила одесского ректора-масона

Уволенный и.о министра здравоохранения Ульяной Супрун Валерий Запорожан является почетным гражданином.

Глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун подписала приказ об увольнении с должности ректора Одесского национального медицинского университета почетного гражданина Одессы Валерия Запорожана, сообщает местное издание “Думская“.

Приказ об увольнении Валерия Запорожана dumskaya.net

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Согласно тексту приказа об увольнении, Запорожан отстранен от своей должности за “однократное грубое нарушение трудовых обязанностей, определенных контрактом.“

Почетный гражданин Одессы Валерий Запорожан занимал должность ректора ОНМУ с 1994 года. Он является доктором медицинских наук, профессором, академиком Национальной академии медицинских наук Украины, кавалером ордена “За заслуги“ всех трех степеней, автором научных трудов по гинекологии, генетике, исследованию стволовых клеток, ВИЧ и других.

В 1998-2001 годах Запорожан был главой и Великим мастером Великой масонской ложи Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что правозащитники потребовали уволить жену Турчинова из университета за гомофобию.