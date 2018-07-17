В Днепре с битами и камнями напали на коммунальщиков за снос МАФов
В Днепре неизвестные атаковали коммунальных работников, которые занимались демонтажом незаконных МАФов. Об этом сообщается на сайте пресс-службы горсовета Днепра.
Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 17 июля.
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“Во время демонтажа МАФов неизвестные молодые люди сопротивлялись коммунальщикам и сотрудникам муниципальной стражи, которая охраняла проведения соответствующих работ“, - сообщили в горсовете.
Люди, напавшие на муниципальную стражу бросали камни, размахивали битами и жгли шины.
Киоски, попавшие под демонтаж, не имели соответствующих документов, поэтому в горсовете решили их снести. Сносу подлежали 28 торговых сооружений. Коммунальщикам пришлось обратиться к правоохранительным органам.
Напомним, ранее в Киеве коммунальщики снесли МАФы возле метро Левобережная.