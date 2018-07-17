Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Днепре с битами и камнями напали на коммунальщиков за снос МАФов

Комментариев: 1
Коммунальщикам пришлось обращаться в правоохранительные органы.
В Днепре неизвестные сопротивлялись сносу незаконных МАФов
В Днепре неизвестные сопротивлялись сносу незаконных МАФов
dniprorada.gov.ua

В Днепре неизвестные атаковали коммунальных работников, которые занимались демонтажом незаконных МАФов. Об этом сообщается на сайте пресс-службы горсовета Днепра.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 17 июля.

Читай также: В киевском метро демонтировали более 170 МАФов

“Во время демонтажа МАФов неизвестные молодые люди сопротивлялись коммунальщикам и сотрудникам муниципальной стражи, которая охраняла проведения соответствующих работ“, - сообщили в горсовете.

Люди, напавшие на муниципальную стражу бросали камни, размахивали битами и жгли шины.

Киоски, попавшие под демонтаж,  не имели соответствующих документов, поэтому в горсовете решили их снести. Сносу подлежали 28 торговых сооружений. Коммунальщикам пришлось обратиться к правоохранительным органам.

Напомним, ранее в Киеве коммунальщики снесли МАФы возле метро Левобережная.

 

Поделись:
Теги: Днепр, МАФы, коммунальщики, демонтаж, протест
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
НочьБобра    17.07.2018, 17:05
Оценка:  -1
НочьБобра
Установка и снос нелегальных МАФов - это национальный вид спорта .
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь