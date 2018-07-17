Социологи: У Рабиновича и Гриценко самый высокий рейтинг доверия, антирейтинг – у Бойко

У партии "За життя" Вадима Рабиновича и партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко сейчас наиболее высокий рейтинг доверия среди украинцев. Их антирейтинг почти на 30% ниже, чем антирейтинг "Оппозиционного блока" Юрия Бойко. Об этом пишет профессор журналистики КНУ им. Тараса Шевченко Никита Василенко в статье для LB.ua.

По его словам, согласно результатам опроса исследовательского центра BURI-Украина, в ответ на вопрос "за какую партию вы никогда не будете голосовать?" большинство украинцев выбрали "Оппозиционный блок" Юрия Бойко (74%).

Показательно, что в то же время один из наименьших показателей недоверия – у партии "За життя" Вадима Рабиновича – 44%. Таким образом Рабинович на 30% опережает своего главного конкурента в борьбе за избирателей юго-востока и центра Украины.

Что касается других политических сил, то в рейтинге недоверия они расположились следующим образом: БПП "Солидарность" (Петр Порошенко) – 70%, Олег Ляшко и его Радикальная партия – 58%, "Самопомич" во главе с Андреем Садовым – 52%.

В свою очередь за объединение правых партий во главе с Олегом Тягнибоком ни в коем случае не проголосуют 52% избирателей, а "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко никогда не поддержат 39%.

"При этом исследование, проведенное Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова, констатировало, что более 60% украинцев считают, что стране нужны новые политические лидеры", – заключил Никита Василенко.